Ein Wolf in Berlin-Spandau : „Der macht eine Sightseeing-Tour“

Ein Wolf hat der Hauptstadt am Wochenende ein Besucht abgestattet. Weil er „nicht konfrontativ“ sei, lässt die Polizei ihn gewähren. Wahrscheinlich ist es ein junger Rüde aus der Döberitzer Heide.

Ein Wolf in Sachsen-Anhalt (Symbolbild) Bild: dpa

Ein Wolf auf Wanderschaft hat zu Anrufen bei der Berliner Polizei geführt. Mehrere Menschen hätten das Tier in Berlin-Spandau beobachtet und am Samstagabend die Polizei verständigt, teilte das Lagezentrum am Sonntag mit. Sonntagmorgen habe es erneut Anrufe gegeben, berichtete ein Sprecher. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet.

„Unsere Kollegen konnten das Tier selbst sichten und Fotos sowie Videos machen“, sagte er. Ein Experte der Senatsumweltverwaltung habe die Aufnahmen begutachtet. Nach dessen Einschätzung handele es sich um ein junges Einzeltier, wahrscheinlich einen Rüden, der vermutlich aus der Döberitzer Heide komme. „Der macht eine Sightseeingtour“, so der Polizeisprecher.

In dem Naturschutzgebiet westlich von Berlin hatte sich 2021 ein Wolfsrudel niedergelassen. Zunächst waren zwei Elterntiere und vier Welpen auf dem Areal gesichtet worden, im Mai 2022 ging die Heinz Sielmannn Stiftung von insgesamt acht Wölfen auf dem Gelände aus.

Das Tier, das nun in Berlin gesichtet wurde, sei „nicht konfrontativ“, hieß es von der Polizei. Es gebe darum bislang keine Veranlassung, einzuschreiten. Passanten sollten sich gleichwohl dem Tier nicht nähern, riet der Polizeisprecher.

Es ist nicht der erste Wolf, der in der Hauptstadt gesichtet wurde. Im Januar 2020 etwa hatte Jungwölfin „Juli“ aus Sachsen, die einen Sender trug, nach langer Wanderung ihre Nase nach Berlin-Adlershof hineingesteckt. Außer den Senderdaten hinterließ sie nach Angaben der Berliner Umweltverwaltung jedoch keine Spur. Nach kurzer Zeit wanderte „Juli“ nach Mecklenburg weiter.