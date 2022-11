Unterwegs mit einer Forscherin : Wo man in Berlin Füchse beobachten kann

In der Stadt leben mehr Füchse als auf dem Land. Was treibt die Wildtiere in die Städte? Eine abendliche Suche in der Hauptstadt.

Plötzlich steht er da, der Fuchs, ­mitten auf dem Gehweg, mit leuchtenden Augen. Dann huscht er davon, schnell und elegant: die linke Hinterpfote dorthin, wo zuvor die rechte Vorderpfote war, und umgekehrt; „schnüren“ nennt man diese besonders hübsche Art des Gehens. Neu-Berliner berichten gerne von solchen surrealen Momenten. Langzeit-Berliner reagieren dann wenig überrascht: Füchse sehe man doch ständig – und immer öfter.

Anna Vollmer Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Wenn man sich aber vornimmt, einen Fuchs zu sehen, ist das gar nicht so einfach. Darin liegt schließlich die Magie von Begegnungen mit Wildtieren: Man kann sie nicht planen. Oder doch? Es ist ein kühler Abend, Spaziergang mit Sophia Kimmig. In ihrem Bestseller „Von Füchsen und Menschen“ erzählt die Biologin von ihren Erfahrungen mit Hauptstadtfüchsen, die sie im Rahmen ihrer Doktorarbeit sechs Jahre lang begleitet hat. Niemand könnte also besser wissen, an welchen Orten in Berlin man Füchse sehen kann.