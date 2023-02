Angriffe von Haien auf Menschen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Eine Universität in Florida wertet aus, wie oft es tatsächlich zu solchen Vorfällen kommt – und wo sie am häufigsten stattfinden.

Die Begegnung der Amerikanerin Heather West mit einem Hai war das, was Meeresbiologen einen „nicht provozierten Angriff“ nennen. Als die Dreiundvierzigjährige im vergangenen Februar vor einer Koralleninsel der Dry Tortugas, etwa 120 Kilometer westlich von Key West, ins Wasser ging, spürte sie plötzlich ein Zerren am Fuß.

West erkannte einen etwa zwei Meter langen Zitronenhai. Als es ihr nicht gelang, den Fisch mit ihren Schwimmflossen von sich zu stoßen, drehte sie sich um und begann, ihm auf den Kopf zu schlagen. „Nach 30 Sekunden ließ der Hai los. In den nächsten zwei Minuten stand ich unter Schock und konnte nicht schwimmen. Zum Glück zogen mich meine Freunde aus dem Wasser“, erinnerte sich die Texanerin später bei Instagram.

Wider Erwarten musste Wests Fuß nicht amputiert werden. Nach der Operation im Krankenhaus in Key West versicherten ihr die Ärzte, dass sie ihn auch künftig wieder belasten könne. Einige Monate später wurde auch die zehn Jahre alte Jasmine Carney Opfer einer sogenannten Unprovoked Attack. Während eines Ausflugs an den Hobe Sound Beach auf Jupiter Island vor Floridas Ostküste biss unerwartet ein Hai zu. Mit heftigen Tritten konnte Jasmine den Raubfisch vertreiben. Nach dem Hubschrauberflug in das Kinderkrankenhaus von Palm Beach stellten die Ärzte zwar fest, dass ein Stück ihres rechten Fußes fehlte. Die Schülerin, versprachen die Ärzte, werde aber auch künftig wieder laufen können.

Vor keiner anderen Küste der Welt beißen Haie öfter zu als vor Florida. Die Forscher der University of Florida zählten für das Jahr 2022 weltweit 57 „nicht provozierte Angriffe“ von Haien auf Menschen – 16 davon, unter ihnen auch auf West und Carney, in den Gewässern des Sunshine State. Die International Shark Attack File (ISAF) der Universität, die seit mehr als 60 Jahren Daten zu Hai-Angriffen sammelt, verweist in ihrem jetzt veröffentlichten Bericht aber auch auf die vergleichsweise niedrige Zahl von Angriffen zwischen Januar und Dezember.

Fünf Tote im Jahr 2022

Seit 2013 waren weltweit jedes Jahr durchschnittlich 74 „nicht provozierte Angriffe“ registriert worden, die meisten in den Vereinigten Staaten und Australien, einige aber auch in Neuseeland, Thailand, Südafrika und Brasilien. Im Roten Meer vor Ägypten, das in der Vergangenheit eher selten durch Hai-Angriffe auffiel, kamen an einem Tag gleich zwei Menschen durch Attacken ums Leben. Insgesamt endeten fünf Begegnungen mit Haien im Jahr 2022 tödlich. Im Vorjahr waren es noch fast doppelt so viele gewesen.

Den Rückgang der Zahl gefährlicher Begegnungen von Mensch und Hai führen die Meeresbiologen der ISAF unter anderem auf schrumpfende Populationen der Knorpelfische, auch durch Überfischung, zurück. Zudem verweisen sie auf die Corona-Pandemie. Lockdown und Reiseeinschränkungen hätten viele mögliche Strandbesucher und Taucher von den Küsten ferngehalten.

„Offene Ozeane sind oft ziemlich öde, und die Haie, die dort leben, passen sich an. Jede mögliche Futterquelle, die sie entdecken, probieren sie auch aus“, sagte Gavin Naylor, der Chef des Programms für Haiforschung an der University of Florida. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai angegriffen zu werden, sei aber äußerst gering. Die Gefahr, bei starker Strömung zu ertrinken, ist für Schwimmer laut der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen weit größer, als durch einen Hai verletzt oder gar getötet zu werden.