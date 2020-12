Rettung vor dem Aussterben? : Ein Nashorn aus dem Reagenzglas

Was haben die Wörter trächtig und ausgestorben gemeinsam? Sie lassen sich weder steigern noch abschwächen: „Ein bisschen trächtig“ ergibt so wenig Sinn wie „nicht ganz so ausgestorben“. Aber dank Thomas Hildebrandt und seinem Team vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung drängt sich der Ausdruck trotzdem auf: Das ursprünglich in Zentralafrika beheimatete Nördliche Breitmaulnashorn ist nämlich schon so gut wie ausgestorben. Im kenianischen Reservat Ol Pejeta leben noch zwei Tiere dieser Art: Najin und Fatu, beide Weibchen, beide körperlich nicht in der Lage, Nachkommen auszutragen. Und doch kommt, wenn alles gutgeht, bald wieder ein Kalb dieser fast ausgestorbenen Art zur Welt.

Es ist 2019 im Reagenzglas gezeugt worden. Seine Geschichte begann aber lange vorher: Nicht erst, als im Ol Pejeta den Nashörnern Najin und Fatu noch unreife Eizellen entnommen wurden. Auch nicht, als die Wissenschaftler diese Eizellen zur Reifung brachten, im Labor befruchteten und so 2019 insgesamt drei Embryonen erzeugten, die – wie zuvor die Eizellen – in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad aufbewahrt wurden beziehungsweise werden. Und auch nicht, als dem Vater, dem inzwischen eingegangenen Nashorn-Bullen Suni, Sperma entnommen wurde. Sondern im Dezember 2015, als noch drei Nördliche Breitmaulnashörner am Leben waren und Hildebrandt sich mit weiteren Fachleuten aus Australien, Israel und den Vereinigten Staaten traf, um zu erörtern, welche Möglichkeiten die Wissenschaft bietet, diese Tierart zu retten.

Die meisten Geräte dafür gab es noch nicht

Nach dem Treffen gab es einen Plan – das ICSI-Verfahren anzuwenden (Intra Cytoplasm Sperm Injection, also Injektion eines Spermiums in das Plasma der Eizelle). Aber bis dahin war noch viel Entwicklungsarbeit nötig: „Zum Beispiel mussten wir genau wissen, wie lange und wie tief wir Najin und Fatu zu narkotisieren hatten. Jede der beiden wiegt rund zwei Tonnen“, sagt Hildebrand. „Und wir mussten aus der Gebärmutter Eizellen entnehmen, durften Najin und Fatu dabei aber auf keinen Fall gefährden.“ Außerdem gab es die meisten der dafür benötigten Geräte noch nicht. So hätten zwei Chirurgiemechaniker das Instrument für die Eizellentnahme gebaut, bestehend aus einer zwei Meter langen Nadel, an die eine Vakuumpumpe und ein Spülsystem angeschlossen sind. Nach der Entnahme wurden die Eizellen in einem eigens dafür konstruierten Inkubator vom Reservat aus zu einer italienischen Spezialfirma transportiert, die dann die Befruchtung vornahm.

Die größte Herausforderung aber für Hildebrandt: beim Kenya Wildlife Service Vertrauen zu schaffen – und beim Zoo im tschechischen Dvur Králové (Königinhof an der Elbe), der sich dem Schutz afrikanischer Tierarten widmet und damit auch die Verantwortung hat für das Nördliche Breitmaulnashorn. „Wir mussten zeigen, dass wir die erforderliche Kompetenz tatsächlich hatten: dass wir Eizellen entnehmen können, ohne Najin und Fatu zu gefährden, dass aus den Zellen im Reagenzglas Embryonen entstehen, dass man die Embryonen einfrieren kann und dass sie nach dem Auftauen immer noch leben.“ All diese Schritte demonstrierte er an Südlichen Breitmaulnashörnern. Von dieser verwandten Art gibt es inzwischen wieder rund 25.000 Tiere; der Gruppe um Hildebrandt wurde genehmigt, dass sie an solchen Tieren, die sich wegen Krankheiten oder Verhaltensstörungen nicht fortpflanzen können, ihr Können nachwies.