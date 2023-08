Aktualisiert am

Zum Weltkatzentag am 8. August : Katzen sind gut für das Wohlbefinden

Kätzchen in Istanbul Bild: Picture Alliance

Wer in seinem Leben schon mal eine Katze gestreichelt hat – und wer hat das noch nicht? –, weiß, was Tiermediziner in Studien offiziell nachgewiesen haben. Katzen haben einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden von Menschen – und zwar nach kürzester Zeit, sagt Tiermedizinerin Katja Kalenyak von der Universität Leipzig laut Mitteilung.

Studien bestätigten, dass Katzenbesitzerinnen und -besitzer weniger unter seelischen Erkrankungen litten als Menschen ohne Haustier. Die Anwesenheit von Katzen senke das Stresslevel und so den Blutdruck und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Schnurren ist nicht immer ein Liebesbeweis

Ist Schnurren der größte Liebesbeweis von Katzen? Nicht unbedingt. Mit Schnurren drückt eine Hauskatze nicht immer ihr eigenes Wohlergehen aus. Auch wenn eine schnurrende, schlafende Katze auf dem Schoß wohl gerne dort liegt, ist Schnurren kein eindeutiges Signal. Denn Katzen schnurren auch, wenn sie Stress oder Schmerzen haben.

Katzen sind in Deutschland die beliebtesten Haustiere. Sie leben in mehr als 15 Millionen Haushalten.

Weltweit gibt es einige berühmte Katzen. In höchsten Regierungskreisen verkehrt Larry. Er ist, wie manch einer behauptet, der eigentliche Hausherr von Downing Street Number 10 und duldet dort den jeweiligen britischen Premier. Sein offizieller Jobtitel ist Chief Mouser, Chefmäusejäger also. Der Kater hat einen eigenen Satire-Account bei X / Twitter und kommentierte lange das politische Geschehen, ist aber seit einigen Monaten verstummt.

Dann gibt es noch Choupette. Die Birma-Katze war Karl Lagerfelds Muse und führte ein Luxusleben an der Seite ihres Besitzers. Choupette warb außerdem für Autos und Make-up.

Kultstatus dank Internet hat Grumpy Cat erreicht. Der mürrische Blick und die heruntergezogenen Mundwinkel machten Tardar Sauce, so ihr eigentlicher Name, 2012 zum Star. Auch nach ihrem Tod hat sie 2,6 Millionen Follower auf Instagram.