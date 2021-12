Bedrohte Arten 2021 : „Es ist das größte Artensterben seit der Dinosaurierzeit“

Eigentlich sollte es diese Liste gar nicht geben. Auf ihr stehen Elefanten, Eisbären, Laubfrösche, Kraniche, Wanderfische und Steckmuscheln – diese Arten vertreten in diesem Jahr die Internationale Rote Liste der Weltnaturschutzunion IUCN. Der „World Wide Fund for Nature“ (WWF) hat sie als „Verlierer des Jahres 2021“ aufgestellt, um darauf aufmerksam zu machen, dass es da noch eine Verlierer-Liste gibt, die sehr viel länger ist: Sie verzeichnet mehr als 142.500 Pflanzen- und Tierarten, die unter Schutz stehen, 40.000 von ihnen sind bedroht – so viele wie nie zuvor.

Rund eine Million Arten bedroht

„Beim Artenschutz geht es längst nicht mehr nur um die Beseitigung eines Umweltproblems“, so der geschäftsführende Vorstand Eberhard Brandes in einer Stellungnahme. Die Menschheit sei selbst auf vitale Ökosysteme und Artenvielfalt angewiesen, um zu überleben. Rund eine Million Arten seien innerhalb der nächsten Jahrzehnte vom Aussterben bedroht: Damit drohe das „größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit“.

Besonders schlecht ist es in diesem Jahr den Afrikanischen Waldelefanten ergangen: Ihre Bestände sind in den vergangenen drei Jahrzehnten um mehr als 86 Prozent eingebrochen. Weil sie sich nur langsam vermehren, könne dies nicht nur schwerwiegende, sondern auch langfristige Folgen für ihren Lebensraum haben. Denn bis sich der Bestand der „Gärtner des Waldes“ erholt hat, könnte es Jahrzehnte brauchen.

Aber auch Meerestiere sind vom Eingriff des Menschen in ihren Lebensraum stark bedroht: Durch Überfischung schrumpften alle Hai- und Rochenarten um ein Drittel; unter den veränderten oder abgeschnittenen Flussverläufen und sich verschlechternder Wasserqualität leiden vor allem Wanderfischarten wie Lachs, Stör oder Huchen – Arten, die einst weit in Europa verbreitet waren. Laut Living Planet Index sind die europäischen Wanderfischbestände seit 1970 um 93 Prozent eingebrochen. In Deutschland seien zudem die Bestände bestimmter Vogelarten bedroht. Vor allem der Graue Kranich findet hier kaum Nistplätze und Nahrung mehr.

Mehr zum Thema 1/

Zumindest gibt es auch letzte Plätze auf dieser Liste, die zeigen, dass das Artensterben durchaus aufzuhalten ist. Die Zahlen des seltenen Iberischen Luchses beispielsweise haben sich erholt. Heute leben 1111 Tiere in freier Wildbahn, zehnmal so viele wie vor 18 Jahren noch. Auch fliegen mehr Bartgeier in den Alpen, ganze 50 Jungtiere sichern das weitere Überleben der Art, die nur 300 Exemplare aufweist. Und auch die Großtrappe, eine der schwersten flugfähigen Vögel überhaupt, wird weiterhin in Sachsen-Anhalt und Brandenburg zu beobachten sein. Ihr Bestand in Deutschland ist mit 347 Tieren so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr.