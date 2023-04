Aktualisiert am

Viel Platz – aber trotzdem in Gefangenschaft: ein Bär im Alternativen Bärenpark in Worbis Bild: Alternative Bärenpark Worbis

Nach dem Tod eines Joggers in Trentino stellt sich die Frage: Was ist zu tun, wenn Menschen durch Bären umkommen? Ein Experte erklärt, wann die Tiere gefährlich werden – und was im Umgang mit „Problembär“ Bruno falsch lief.