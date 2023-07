Jack ist weg. Schon wieder. Seit drei Jahren lebt das Känguru im Schwarzwaldzoo in Waldkirch, zum dritten Mal ist es vor einer guten Woche aus dem Gehege getürmt. „Der findet immer wieder ein Loch“, sagt Betriebsleiter Ralf Volk am Telefon. Ein zwei Meter hoher Maschendrahtzaun und ein Elektrozaun haben Jack nicht aufgehalten, der als Wiederholungstäter eine Lederweste mit eingenähtem Tracker trägt; zuletzt geortet wurde er am Sonntag „drei Täler weiter“ (Volk), nämlich in Simonswald, elf Kilometer Luftlinie entfernt. Außer Jack leben im Zoo noch ein Känguruweibchen und zwei Männchen. Der Einzige, der immer wieder entwischt, ist Jack.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Toni ist sogar seit Fronleichnam verschwunden. Weder Polizisten noch Jäger haben ihn einfangen können, selbst die Rettungshundestaffel Zwiesel mühte sich vergebens. Und das alles, weil das Gatter zum Streichelzoo des Familienhotels Wastlsäge in Bischofsmais nicht richtig verschlossen war. Hühner und Minischweine ließen die Gelegenheit verstreichen. Känguru Toni aber hüpfte davon.