Norwegen : Wie ein Walross zum Tiktok-Hit wurde

Auszeit: Walrossdame Freya braucht viel Erholung – bei ihren Rastplätzen ist sie zum Ärger von Bootsbesitzern in Norwegen nicht wählerisch. Bild: : Directorate of Fisheries in Norway

Was gibt es Schöneres, als nach einem ausgedehnten Mahl ein wenig in der Sonne zu dösen? Nicht viel, würden die meisten Menschen sagen. Die Sehnsucht der jungen Walrossdame Freya nach Erholung scheint so groß zu sein, dass ihr die Konsequenzen ihrer Auszeiten herzlich egal sind. Seit einigen Wochen treibt Freya sich im Fjord von Oslo herum – ohne Rücksicht auf Verluste, die sie verärgerten Bootsbesitzern dabei einbringt. Auf der Suche nach Rastplätzen ist Freya nämlich pragmatisch und hievt sich gerne mal auf ein motorisiertes Schlauchboot oder andere kleine Boote. Die sind leider alles andere als gemacht für Freyas stolzes Gewicht von rund 600 Kilogramm, knicken unter ihrer Last förmlich ein und sinken. Wie viele Boote Freya schon beschädigt hat, kann die norwegische Fischereidirektion, die Freya auf ihrer Tour beobachtet, nicht sagen. Fest steht aber: Die Ruhepausen der Walrossdame verschaffen ihr Bekanntheit auf der ganzen Welt, ein ihr gewidmetes Tiktokvideo gefiel mehr als 160­ 000 Nutzern und wurde tausendfach geteilt.

Freya hat keinen Stress

Laut Kathrine Ryeng, Tierärztin des norwegischen Instituts für Meeresforschung, erinnern Freya die Boote an Eisschollen. Walrosse wie Freya leben eigentlich im arktischen Norden. Es sei für junge Walrosse normal, ihre Herde zu verlassen und neue Wege zu erkunden, sagte Nadia Jdaini, Sprecherin der norwegischen Fischereidirektion, am Mittwoch. Dass sie es aber in den Fjord von Oslo verschlagen habe, sei ungewöhnlich. Gestresst sei das Tier derzeit nicht. „Sie frisst, ruht sich aus und scheint in guter körperlicher Ver­fassung zu sein. Solange die Menschen Abstand von ihr halten, dürfte es zu keinen gefährlichen Situationen kommen.“ Schon vor einigen Tagen hatte die Fischereidirektion Schaulustige davor gewarnt, der Rastenden zu nahe zu kommen. ­Walrosse sind friedliche Wesen, greifen aber auch Menschen an, wenn sie sich bedroht fühlen.

Ganz neu ist Freyas Reiselust übrigens nicht. Medienberichten zufolge tauchte sie schon im vergangenen Jahr in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien auf und fiel auch dort durch ausgiebiges Sonnenbaden auf. Freya durch menschliche Hand aus dem Fjord von Oslo zu vertreiben, kommt für die Fischereidirektion aufgrund der buchstäblich entspannten Lage derzeit nicht infrage. „Es ist das Beste, wenn sie den Weg allein findet“, sagte Sprecherin Jdaini.