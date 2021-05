Gouverneurswahl in Kalifornien : Kandidat bringt Bär zum Wahlkampf mit

Der Republikaner John Cox will Gavin Newsom das Gouverneursamt in Kalifornien streitig machen – und hat einen lebendigen Bären zu einer Wahlkampfveranstaltung mitgebracht. Tierschützer sind empört.

Der republikanische Gouverneurskandidat John Cox am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Sacramento. Bild: AFP

Der Schöne und das Biest: Um seinem Wahlkampfmotto Ausdruck zu verleihen, hat ein republikanischer Gouverneurskandidat in Kalifornien einen lebendigen Bären zu einer Wahlkampfveranstaltung mitgebracht. John Cox will dem demokratischen Gouverneur Gavin Newsom das Amt streitig machen, den er wegen seines gepflegten Äußeren als „den Schönen“ bezeichnet. Cox selbst sieht sich als „Biest“, das die Politik in dem US-Bundesstaat aufrütteln will.

„Die schönen Politiker haben in Kalifornien versagt“, sagte Cox am Dienstag bei einer Kundgebung in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento. „Wir brauchen große, tierische Veränderungen, um es zu retten.“ Der von ihm mitgebrachte Braunbär saß währenddessen geduldig neben dem Gouverneurskandidaten und putzte gelegentlich sein Fell. Das 500 Kilogramm schwere Tier wurde dafür trainiert, in Filmen oder Fernsehserien aufzutreten.

Bei Tierschützern, etwa von der Organisation Peta, löste der Einsatz des Bären für politische Zwecke einen Aufschrei aus. „Bären müssen in Ruhe gelassen werden, nicht in ein offenes Gehege auf Asphalt gesperrt und für Events herausgekarrt werden“, schrieb Peta bei Twitter. Die Tierschützer forderten „jeden mit einem Funken Anstand“ auf, „wilde Tiere aus ihren Werbegags herauszuhalten.“

Der wegen seiner Corona-Politik in die Kritik geratene kalifornische Gouverneur Newsom muss sich einer Wahl zur Bestätigung im Amt stellen. Eine Petition für die Abberufung des Demokraten erreichte die dafür nötige Zahl an Unterschriften.

Bei den Republikanern haben sich schon mehrere Kandidaten für das Gouverneursamt in Stellung gebracht, darunter die Transgender-Aktivistin Caitlyn Jenner, die zum Kardashian-Familienclan gehört. Eine Niederlage Newsoms bei dem „Recall“ gilt allerdings als unwahrscheinlich. In Kalifornien haben die Demokraten eine starke Basis.

Es ist erst das zweite Mal, dass sich ein Gouverneur in Kalifornien einem „Recall“ stellen muss. 2003 war Arnold Schwarzenegger nach einem solchen Verfahren ins Amt gekommen.