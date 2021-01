Aktualisiert am

Vierjährige in Wales findet Dinosaurier-Fußabdruck

Beim Spaziergang : Vierjährige in Wales findet Dinosaurier-Fußabdruck

Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Tier zu diesem Abdruck etwa 75 Zentimeter groß und 2,5 Meter lang war. Bild: dpa

Am Strand in Wales hat ein Mädchen einen sensationellen Fund gemacht. Sie entdeckte den „besterhaltenen“ Fußabdruck eines Dinosauriers in Großbritannien.