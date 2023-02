Aktualisiert am

Eine Kakerlake für den Ex

Der Valentinstag kann romantisch sein – oder eine Gelegenheit, an den Ex zu denken. Ein Zoo in Texas bietet nun eine Racheaktion an: Man kann Kakerlaken nach dem Verflossenen benennen und verfüttern lassen.

Kakerlaken als Futter, benannt nach dem Ex: Im Zoo in San Antonio (Texas) gibt es das am Valentinstag (Symbolbild). Bild: dpa

Mitte des 19. Jahrhunderts fing es eher harmlos an: Am Valentinstag brachten Amerikaner damals eine Grußkarte auf den Weg, die dem Partner, mit Spitze und Blumen verziert, Zuneigung signalisierte. Den Brauch der Aufmerksamkeit in Kartenform hatte sich Esther Howland, die Tochter eines Buchhändlers aus dem Ostküstenstaat Massachusetts, bei einem Geschäftsfreund ihres Vaters aus Großbritannien abgeschaut.

Ihre Designs aus Spitze, Stoff und bunten Aufklebern wurden in den kommenden Jahrzehnten so beliebt, dass Howland ein eigenes Unternehmen, die New England Valentine Company, gründete.

Der Rest ist Valentinstag-Geschichte. Wer Ehepartnern, Freunden oder auch Mitschülern heute in den Vereinigten Staaten ein Zeichen der Wertschätzung senden möchte, schickt Karten, Pralinen oder Rosen – meist in Rot, der Farbe der Liebe, und in Herzform geschnitten, gegossen oder gesteckt. Wie die National Retail Federation errechnete, gibt jeder Amerikaner am 14. Februar durchschnittlich 175 Dollar aus. Dabei darf es auch gern etwas Ausgefallenes sein. „Traditionelle Geschenke zum Valentinstag wie Schokolade und Blumen kommen zwar nie aus der Mode“, sagt Phil Rist, ein Sprecher der Marktforschungsgruppe Prosper Insights & Analytics. „Die Leute sind aber immer häufiger bereit, etwas Neues auszuprobieren.“

Bevorzugt werden Kakerlaken und Ratten

Etwas Neues, wenn auch unter anderen Vorzeichen, hat sich der Zoo im texanischen San Antonio einfallen lassen. Wer sich am Tag der Liebe an einem früheren Partner oder Freund rächen möchte, kann dort ein Tierchen mit dessen Namen, bevorzugt werden Kakerlaken und Ratten, verfüttern lassen.

Die Herzlosigkeit für einen guten Zweck mit dem Titel „Cry Me A Cockroach“, übersetzt etwa „Heul doch eine Kakerlake“, bietet eine vergleichsweise günstige Gelegenheit, dem Verflossenen oder der Verflossenen Grausamkeiten bei Liebe und Flirt heimzuzahlen. Eine nach dem Ex benannte Küchenschabe kostet zehn Dollar, samt digitaler Valentinskarte und „Grußbotschaft“ an den Namensgeber.

Bei einer eher schwergewichtigen Ratte, in Sachen Romantik ein Symbol für Verrat und Affären, erhöht sich die Spende auf 25 Dollar. Die vegetarische Variante aus Salat, Mais und Heu, die mit dem Namen des untreuen Partners verfüttert wird, kostet fünf Dollar. Für 20 besonders Nachtragende bietet der San Antonio Zoo für 150 Dollar zudem Seitenhiebe per Kamera an. „Wir nehmen während des Verfütterns ein personalisiertes Video von deiner Kakerlake, Ratte oder deinem Gemüse auf, das du deinem Nicht-Herzensmenschen schicken kannst. Selbstverständlich nur jugendfreie Inhalte!“, verspricht der Zoo.

Am Valentinstag 2022 traf es vor allem Jacobs und Sarahs. Laut dem Hashtag #CryMeACockroach, unter dem viele Amerikaner ihre romantischen Rachefeldzüge mit Gleichgesinnten teilen, liegen in der Saison 2023 bislang Matts, Johns und Michaels vorne. Bei den weiblichen sogenannten „Love Rats“ streiten sich derweil Emilys, Sarahs und Ashleys um den unfreiwilligen ersten Platz.