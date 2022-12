Aktualisiert am

Neues Gesetz in USA

Neues Gesetz in USA :

Neues Gesetz in USA : Keine Tiger mehr zu Hause

Tiger als Haustiere sind in den Vereinigten Staaten bislang keine Seltenheit. Mit Raubkatzen außerhalb anerkannter Zoos soll es in den Vereinigten Staaten aber bald vorbei sein.

Viele hätten den Anruf, der Anfang Februar 2021 bei der Polizei in San Antonio einging, für einen Scherz gehalten. Durch ihren Garten, meldete eine Bewohnerin im Südwesten der texanischen Stadt, streife ein Tiger. Die Beamten verständigten die Tierpfleger der Animal Care Services und fuhren zu der Adresse an der Elk Runner Street, einem eher ruhigen Wohnviertel. Der Tiger, eigentlich in asiatischen Regenwäldern und Sumpfgebieten beheimatet, war inzwischen verschwunden.

Die Polizei stieß bei der Suche nach der Großkatze schließlich auf einen Nachbarn der Anruferin. Er gab an, sich den Tiger bei einem Freund geborgt zu haben, um ihn der Familie zu zeigen. Bei dem Besuch war das Tier über den Gartenzaun gesprungen und entkommen. Dem Texaner sei es aber gelungen, den Tiger wieder einzufangen und zu seinem Bekannten zurückzubringen. Der Mann, ließ der Texaner die Beamten wissen, halte zu Hause gleich mehrere der Großkatzen.

Wilde Population schrumpft weiter

Tiger als Haustiere sind in den Vereinigten Staaten keine Seltenheit. Nach vorsichtigen Schätzungen leben in amerikanischen Häusern, Gärten oder improvisierten Streichelzoos fast 8000 der Raubkatzen. Laut Naturschutzorganisationen wie dem World Wildlife Fund (WWF) soll die wilde Population in Asien derweil auf knapp 4000 Tiger (Panthera tigris) geschrumpft sein.

Dass die Großkatzen – wie zuletzt in der Netflixserie „Tiger King – Großkatzen und ihre Raubtiere“ zu sehen – oft unter wenig artgerechten Bedingungen gehalten werden, geht auf bislang laxe und unübersichtliche Gesetze zurück. Obwohl 35 amerikanische Bundesstaaten Raubkatzen als Haustiere eigentlich verbieten, erlauben sie eine Fülle von Ausnahmen. In den übrigen Bundesstaaten sind sogenannte Backyard Tiger mit Auflagen erlaubt. In Nevada, Alabama, North Carolina und Wisconsin gibt es dagegen keine Regelungen zu Raubkatzen in Privathäusern. Auch Oklahoma, wo „Tiger King“ Joe Exotic den Greater Wynnewood Exotic Animal Park betrieb, stellte bislang für eher geringe Beträge Genehmigungen für die Haltung von Tigern, Löwen und weiteren Großkatzen aus.

Auch „Cub Petting“ soll verboten werden

Mit Raubkatzen außerhalb anerkannter Zoos ist es in den Vereinigten Staaten nun voraussichtlich vorbei. Nach jahrzehntelangen Protesten von Tierschützern hat der Senat in Washington in der vergangenen Woche die erste landesweite Gesetzesvorlage verabschiedet, die Tiger als Haustiere verbietet. Der „Big Cat Pu­blic Safety Act“, der im Juli bereits das Repräsentantenhaus passierte, sieht zudem das Verbot eines direkten Kontakts von Besuchern mit Großkatzen vor. Das „Cub Petting“, das Streicheln von Jungtieren gegen Bezahlung, macht bei vielen privaten Haltern das Gros ihrer Einnahmen aus.

Mehr zum Thema 1/

Amerikanische Tierschützer hatten in der Vergangenheit nicht nur auf unwürdige Lebensbedingungen der „Cubs“ in engen Käfigen und mit falscher Ernährung aufmerksam gemacht. Immer wieder hatten sie auch vor Gefahren durch Raubkatzen gewarnt. Wie die Tierschutzorganisation Humane Society recherchierte, wurden seit dem Jahr 1990 19 Erwachsene und fünf Kinder durch Tiger, Löwen oder andere Großkatzen tödlich verletzt. Einige hundert Amerikaner verloren Hände, Arme oder Beine, als sie von den Raubtieren angegriffen wurden. „Große Katzen sind wilde Tiere. Sie sollten nicht zu einem Leben in Gefangenschaft gezwungen werden, wo sie für Unterhaltungszwecke missbraucht werden“, begründete der demokratische Abgeordnete Mike Quigley die Gesetzesvorlage.

H.R. 263 wartet nun auf die Unterschrift von Joe Biden. Dass der amerikanische Präsident die Vorlage unterstützt, gilt als sicher. Schon im Sommer hatte der Demokrat mitgeteilt, „alle wilden Tiere in Gefangenschaft“ schützen zu wollen.