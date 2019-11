Vogel aus Südamerika : Nutznießer der Brandrodung

Die Brände im Amazonasgebiet haben sich auch auf die Tierwelt dramatisch ausgewirkt. Wer sich in den abgefackelten Wäldern und Savannenlandschaften auf die Suche begäbe, würde dort nur wenige Spuren der früheren Artenvielfalt entdecken. Manche Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten, Schmetterlinge und selbst Fische konnten den Feuerwalzen vielleicht kurzfristig entkommen. Doch ihre Lebens- und Nahrungsräume sind zerstört. Und dort, wohin sie geflohen sind, leben oft andere, die in ihren Biotopen keine Konkurrenz dulden. Das gilt besonders für Vögel, die im südamerikanischen Frühling mit der Balz und dem Nestbau die Brutzeit einleiten.

Südamerika ist der vogelreichste Kontinent. Von den fast 11.000 Brutvogelarten der Welt leben dort etwa 3000. Allein in den Amazonaswäldern werden mindestens 1300 Arten vermutet. Manche haben nur kleine Räume auf unterschiedlichen Etagen der Wälder besiedelt. Ihr Leben hängt von bestimmten Pflanzen und deren Nutznießern ab. Werden ihnen diese durch Rodung oder Feuer genommen, droht ihnen der Untergang. Manche Art verschwindet, bevor sie überhaupt entdeckt und beschrieben werden konnte.

Unter den Bränden leiden auch Vogelfamilien, denen die Urwälder am Amazonas als Brutheimat oder im Fall von Zugvögeln als Überwinterungsgebiet dienen. Da sind zum Beispiel die buntschillernden, überwiegend von Pflanzennektar lebenden Kolibris (Familie: Trochilidae). Ein Großteil der mehr als 330 Arten lebt in den tropischen Urwäldern Lateinamerikas. Einige Arten ziehen zwischen Nord- und Südamerika hin und her, manche sogar bis in den Süden Alaskas, um dort zu brüten.

Die für ihre Farbenpracht und ihren Schwirrflug bekannten Vögel, deren Körperlänge je nach Art von sechs bis 22 Zentimeter reicht, bewohnen die Wälder in verschiedenen Baumetagen – dort, wo ihnen Blüten den richtigen Nektar bieten, den sie mit ihren teils langen und gebogenen Schnäbeln im Anflug ernten. Viele Kolibris sind in den Kronen der Urwaldbäume ihr Leben lang unsichtbar. Wenn ihre an einen Ast aus Pflanzenmaterial geflochtenen Nester mit zwei Eiern oder Jungen verbrennen, bleibt das unbemerkt.

Die flammende Hölle für viele Vögel

Eine andere große Vogelfamilie sind die Papageien (Familie: Psittacidae). Von den 356 Arten und mehr als 800 Unterarten leben viele im Amazonaswald, der ihnen Nahrung, Deckung und Brutmöglichkeiten bietet. Besonders die Aras ragen heraus. Der größte von ihnen, der blaue Hyazinth-Ara, ist als beliebtes Sammlerobjekt wie viele seiner Verwandten stark gefährdet. Zum Brüten braucht er Baumhöhlen, die in den abgebrannten Wäldern und durch die Feuer in der Savannenlandschaft zerstört werden.

Besonders betroffen davon sind auch vier Vogelfamilien, die zu den Schreivögeln (Tyranni) als Unterordnung der Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes) gehören. Die Ameisenvögel mit 266 Arten und die Töpfervögel mit 217 Arten sind darunter die zahlreichsten. Sie alle verbindet eine besondere Anatomie des unteren Kehlkopfs, der einfacher als bei Singvögeln gebaut ist und Lautäußerungen wie Schreie erklingen lässt. Viele Angehörige der Gruppe leben überwiegend als Insekten- und Würmerfresser artbedingt vom Boden bis zu den Wipfeln auf unterschiedlichen Habitatebenen.

Eine bestimmte Art der Töpfervögel, die vor allem in Brasilien bekannt ist, aber auch in Argentinien, Bolivien, Paraguay und Uruguay vorkommt, ist nicht besonders stark an den Wald gebunden – und hat daher sogar von früheren „Erschließungsmaßnahmen“ zu Lasten der Urwälder profitiert: Der Rosttöpfer (Furnarius rufus) ist zu einem Nutznießer der vielen Viehweiden in den „Rindfleischstaaten“ geworden. Wie in Mitteleuropa die Amsel vom scheuen Waldvogel zum Gartenvogel geworden ist, hat sich der Rosttöpfer aus der großen Familie der Töpfervögel (Furnariidae) mit ihren 58 Gattungen und rund 220 Arten über Viehweiden und menschliche Siedlungen ausgebreitet.