Schadenersatz für Filmhuhn : 4000 Euro für ein Hühnerleben?

Sie war einfach ein Knaller, sagt Ute Milosevic. Sieglinde, eine braune Legehenne mit rotem Kamm und fluffigem Federkleid, lebte auf Milosevics Hof in Weeze, legte Eier, gackerte. Und brillierte vor der Kamera – denn Sieglinde spielte als Filmhuhn in mehreren Produktionen mit, etwa bei „Wendy I“ und dem Fernsehfilm „Wir sind doch Schwestern“. Sie war, so berichtet es ihre Besitzerin, unglaublich talentiert. Sieglinde mochte die Menschen, sie kam, wenn sie gerufen wurde, „jeden Tag war Kuscheltime angesagt“. Im Sommer 2017 war damit Schluss. Der freilaufende Hund eines Spaziergängers schlüpfte unter Milosevics Elektrozaun durch, rannte über ihre Koppel und biss Sieglinde tot.

Ute Milosevic fordert Schadenersatz. 4000 Euro will sie von den Hundebesitzern haben, denn Sieglinde war schließlich nicht irgendein Huhn. Sie war schon für weitere Aufträge gebucht, Milosevics Tierfilm-Agentur hat ihr darum empfohlen, sich einen Rechtsbeistand zu suchen.

In erster Instanz wurde Milosevic vom Amtsgericht eine Mitschuld am Tod des Huhns zugesprochen; da es frei auf dem Hof herumlief und somit Gefahren ausgesetzt war, habe sie nur 307,50 Euro Entschädigung vom festgesetzten Wert von 615 Euro zu erhalten. 615 Euro sind viel für ein Huhn. Das Gericht argumentierte, Milosevic habe Ausbildungskosten für das Tier gehabt. Den Verlust künftiger Einnahmen durch weitere Filmengagements wollte es aber nicht einrechnen. Milosevic reicht das aber nicht. Sie will Gerechtigkeit. Sie ging in Berufung, die wurde bewilligt, und am nächsten Freitag wird das Urteil in zweiter Instanz am Landgericht Kleve gesprochen.

Lügen vor Gericht

Die Fünfundfünfzigjährige liebt alle ihre Tiere. Auf ihrem viereinhalb Hektar großen Grundstück leben Alpakas, Hunde, Pferde, Minischweine, Gänse und ein paar Hühner. Aber nur ein braunes hatte sie, das war Sieglinde. „Das sind vollwertige Familienmitglieder“, sagt sie. Darum ist Sieglindes Tod nicht nur ein finanzieller Einschnitt.

Was sie am Prozess um Sieglinde aber am meisten stört, sagt sie, ist die Haltung der Hundebesitzer. An dem Sommertag, an dem deren Hund der Rasse Shiba Inu das Huhn Sieglinde schnappte, habe einer der Spaziergänger „richtig abfällig“ gesagt, das tote Huhn sei doch mit zehn Euro abgegolten.

Zur ersten Verhandlung habe er dann drei Zeugen benannt, einen Küster, einen Lehrer und einen Tierpfleger, die ausgesagt hätten, dass es viele braune Hühner auf Milosevics Hof gegeben habe. Die Hausfrau und Hundezüchterin vermutet, dass so die Identität von Sieglinde in Zweifel gezogen werden sollte, um den Schadenersatzanspruch zu vereiteln. „Die sind alle mit derselben Geschichte vor Gericht aufgetreten.“ Sie ist empört, wenn sie das am Telefon erzählt. „Dass ein Küster lügt!“ Doch Milosevic führt genau Buch über ihre Tiere. Der Richter habe wohl auch gemerkt, dass das eine abgesprochene Sache war. Sieglindes Tod durch den Hund wurde als erwiesen angesehen, die Entscheidung fiel trotzdem nur auf die gut 300 Euro – wegen der Mitschuld.

Als der Prozess wiederaufgenommen wurde, begründete der Richter das damit, dass Milosevic natürlich das Recht habe, die Hühner auf ihrem Grund frei herumlaufen zu lassen, auch, wenn er nicht komplett mit Maschendraht eingezäunt ist. Außerdem liegt der Hof in einem Naturschutzgebiet, Hunde müssten also ohnehin an der Leine geführt werden. Wenn am Freitag das Urteil gesprochen wird, rechnet Milosevic damit, dass ihr wohl die 615 Euro zugesprochen werden. Aber eigentlich fordert sie, die Zeugen sollten eine Geldstrafe für ihre Falschaussagen kriegen.

Dass nicht alle den Wert ihres Huhns und ihre Liebe zu Tieren verstehen, weiß Milosevic. Sie findet aber, dass das kein Grund ist, ihren Fall nicht mit Genauigkeit zu behandeln und auf den Grundsätzen des Rechtsstaats zu bestehen.

Nicht jeder hat Talent

Milosevic vermutet, dass manche der Prozessbeteiligten nicht verstehen könnten, warum sie ihre Tiere nicht in Ställe sperrt oder warum sie nun so ein Trara um ein totes Huhn macht. Doch ihre Tierliebe sitzt tief: „Ich habe schon Tiere nach Hause geschleppt, seit ich laufen konnte. Und meine Mutter war nicht gerade der tierbesessene Mensch.“ Darum habe sie sich damals gesagt: „Wartet, bis ich erwachsen bin, dann schlage ich ordentlich zu.“ So kam es auch. Seit 30 Jahren betreibt Milosevic den Hof mit ihrem Mann, sie bewirtschaften ihn in ihrer Freizeit. Von Anfang an hat sie Tiere an den Film verliehen. Ein Schwein sei 15 Jahre lang immer wieder gebucht worden, für Werbung und Talkshows. Eines ihrer Alpakas hatte sogar einen Auftritt in einem Kinofilm. Doch es sei eben nicht jedes Tier geeignet: „Die Tiere müssen das von sich aus zeigen.“

Sieglinde hat es gezeigt. Als ihr Tod öffentlich wurde, hätten sich bei Milosevic Darsteller aus „Wendy I“ gemeldet, die bezeugen wollten, wie besonders das Huhn war. „Nach Ersatz kann man nicht suchen, so gute Hühner gibt es selten.“ Selbst wenn Milosevic die volle Summe bekäme, die sie fordert, würde sie wohl auch mit viel Tiertraining nicht wieder so ein erfolgreiches Huhn finden, glaubt sie. Um sie zu trösten, haben ihr Freunde und Familie neue Hühner geschenkt. Aber keins zeigt Sieglindes Talent.