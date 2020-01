Tote Schweinswale : Verdacht fällt auf Bundeswehr

Aktualisiert am

Kurz nachdem die Marine Weltkriegs-Minen in der Ostsee gesprengt hat, wurden rund 30 verendete Schweinswale entdeckt. Ein Gutachten belastet nun die Bundeswehr, die gegen geltendes Recht verstoßen haben könnte.

Ein toter Schweinswal treibt vor Neustadt in Holstein im Meer. Er könnte in Folge von Minen-Sprengungen der Marine verendet sein. Bild: dpa

Der Tod von rund 30 Schweinswalen in der Ostsee bringt die Bundeswehr in Erklärungsnot. Die Marine hatte bei der Sprengung von Weltkriegs-Minen möglicherweise den Tod der streng geschützten Tiere herbeigeführt – und könnte dabei gegen Gesetze verstoßen haben. Denn vor der Sprengung hätte sie das Bundesamt für Naturschutz informieren müssen, wie aus einem am Freitag vorgelegten Gutachten des Wissenschaftlichen Diensts im Bundestag hervorgeht. Dies geschah aber offenbar nicht.

Wegen des Tods der Wale hatte das Bundesumweltministerium bereits vor Wochen dem Verteidigungsministerium Versäumnisse vorgeworfen. Das Gutachten der Bundestags-Wissenschaftler bestätige nun die Auffassung, dass die Naturschutzbehörden hätten informiert und es „eine Umweltverträglichkeitsprüfung hätte geben müssen“, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag. Das Verteidigungsministerium wollte das Gutachten nicht im Einzelnen kommentieren. Ein Sprecher sagte lediglich, dass Gespräche liefen, „um zu verhindern, dass so etwas nochmal passiert“.

Im Sommer waren bei einem Manöver 39 Minen aus Weltkriegszeiten gesprengt worden. Anschließend wurden über mehrere Wochen hinweg tote Schweinswale in dem Gebiet gefunden. Ihre Zahl summiert sich inzwischen auf rund 30, wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte. Es sei „nicht ganz einfach“, nun die Todesursache der Tiere festzustellen.

Scharfe Kritik kam vom schleswig-holsteinischen Umweltminister Jan Philipp Albrecht. „Das Gutachten bestätigt unsere Rechtsauffassung“, sagte der Grünen-Politiker. Die Bundeswehr hätte sich mit den Naturschutzbehörden zwingend über die Minensprengungen abstimmen müssen. „Dass dies offenbar unterblieben ist, ist fahrlässig und verantwortungslos.“

Die Grünen-Abgeordnete Steffi Lemke sieht die Streitkräfte ebenfalls durch das Gutachten belastet. Es „scheint ein Rechtsbruch des durchführenden Nato-Verbundes vorzuliegen“, erklärte sie. „Die Gutachter des Deutschen Bundestages zeigen klar auf, dass eine Beteiligung der Naturschutzbehörden zwingend erforderlich gewesen wäre und auch Schutzmaßnahmen für geschützte Arten wie den Schweinswal hätten implementiert werden müssen.“ Sie kritisierte zudem, dass die Bundesregierung in ihrer bisherigen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen keine Auskunft gebe, ob ausreichende Schutzmaßnahmen eingesetzt wurden, um den laut Lemke „unnötigen Tod von geschützten Tieren zu verhindern“.

In dem Gutachten schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags, Minensprengungen auf See im Gebiet von Schweinswalen gehörten zu den Maßnahmen, die eine „Beteiligungspflicht“ der zuständigen Naturschutzbehörden auslösten. Die Wissenschaftler betonen dabei, dass sie in ihrem Gutachten nur die allgemeine Rechtslage darstellten, nicht jedoch den konkreten Fall prüften.