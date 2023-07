Aktualisiert am

Der ungefähr 200kg schwere Schwarzwild-Keiler „Eberhofer“ steht in seinem Gehege im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel. Bild: dpa

Die Suche nach der vermeintlichen Löwin in Berlin wurde zwar eingestellt. Begegnungen mit Wölfen, Wildschweinen oder auch Bären gibt es in Europa aber immer wieder. Hält man sich an die Regeln, bleibt das Risiko für einen Angriff jedoch gering.