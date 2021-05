Tiermärkte in China : Kampf den Katzenjägern

In Schanghai werden wohlgenährte Hauskatzen entführt und für den Verzehr in den Süden geschmuggelt. Nun eilen Freiwillige zur Rettung – der Tiere sowie des Rufs der Nation.

Der Geruch sei einzigartig, sagt Herr Leung, als er auf die Autobahn einbiegt. Dieser Duft, wenn er dem Topf entweiche. Mit keinem anderen Tier vergleichbar. „Hier im Süden haben wir ein Sprichwort“, sagt Leung. „Sogar Gott wird schwach bei Katzenfleisch.“

Doch der Fahrer Leung ist in dieser Geschichte nicht der Übeltäter. Hier, in der südchinesischen Provinz Guangdong, wurden auf dem Tiermarkt in Jiangmen noch Anfang März Katzen zum Verzehr verkauft. Deren Fleisch galt lange Zeit im Süden Chinas als Spezialität. Als Herr Leung jung war, gab es Katzenfleisch zum Abendessen. Seit mehr als zehn Jahren habe er aber keine Katze mehr gegessen. Auch kein Hundefleisch, seitdem er selbst einen Hund hält. „Es gibt so viele andere Tiere“, sagt Leung. Schweinefleisch könne auf 100 verschiedene Arten zubereitet werden. „Ich verstehe diese Leute nicht, die immer noch Katze essen.“