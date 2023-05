Eigentlich wollte er seltene Wasservögel filmen – doch dann wurde Andreas Kieling in den Hochkarpaten von einem Bären angegriffen. Das Wildtier treffe keine Schuld, betont der verletzte Dokumentarfilmer in den sozialen Netzwerken.

Andreas Kieling, Abenteurer und Tierfilmer, ist nach eigenen Worten von einem Bären angegriffen und verletzt worden. Der 63-Jährige postete am Sonntag auf seiner Facebook-Seite ein Bild von sich mit blutigem Kopf, blutiger Hand und blutverschmierter Kleidung. Ein weiteres Foto zeigt seine teilweise zerfetzte Jacke.

„Bären-Angriff vor einer Woche bei Dreharbeiten über seltene Wasservögel in den Hochkarpaten!“, schrieb er dazu. „Dem Bären geht es gut, er ist nur seinem Instinkt gefolgt! Mir geht es auch wieder ganz ok!“ Zuerst hatte „Bild“ über den Angriff berichtet.

Wo genau der Angriff erfolgte, geht aus dem Facebook-Eintrag nicht hervor. Die Karpaten ziehen sich in einem weiten Bogen von Mittel- über Ost- bis nach Südosteuropa. Dort leben viele Braunbären.

„Ich bin in seinen Lebensraum eingedrungen“

In der Nacht zum Sonntag meldete sich Kieling schließlich in einem Videobeitrag zu Wort, die Aufnahme zeigt ihn mit verbundener Hand und einer Schramme im Gesicht. Er sei wieder in Deutschland.

„Es ging wahnsinnig schnell“, berichtete er dort. Den Bär habe er nicht kommen sehen, sich aber zunächst instinktiv mit seinem Stativ verteidigt und später seinen Kopf und seinen Nacken geschützt. Dabei habe der Bär unter anderem in seinen Arm gebissen. Seine linke Hand sei „ziemlich im Eimer“, der Bär habe ihn zudem „skalpiert“. Der Chirurg habe ihn aber wieder gut hinbekommen. „Das wird alles wieder.“

Den Bären treffe keine Schuld, betone Kieling. „Ich bin in seinen Lebensraum eingedrungen, tief in die Wildnis.“ Warum es zu dem Unfall kam, sei schwer zu sagen. Es gebe „zig Möglichkeiten, warum so was passiert ist“. Das Tier könne Junge gehabt haben, zudem sei Paarungszeit.

Eigentlich habe er Wasseramseln und den Dreizehenspecht filmen wollen. Insgesamt sei es der fünfte schwere Unfall, den er in seiner 32-jährigen Karriere erlebe, darunter zwei Bärenangriffe in Alaska. Vergessen werde er den schmerzhaften Angriff aber nie.

Der Bär ist kein Freund

Der 1959 in Thüringen geborene Kieling war im Alter von 16 Jahren allein aus der DDR geflohen und anschließend unter anderem als Seemann und Förster tätig. Seit 1990 reist er als Dokumentarfilmer um die Welt.

Wie er auf seiner Webseite schreibt, sei es sein Ziel, „das Leben in der Wildnis zu dokumentieren, davon zu lernen, ohne die eigenen Grenzen zu vergessen“.

Dabei widmete er sich den unterschiedlichsten Bärenarten, filmte Grizzlys, Eisbären und den Großen Panda. In den Medien wird er deshalb auch als „Bärenmann“ bezeichnet.

Obwohl er viel Zeit mit den Tieren verbrachte, sprach er stets mit Respekt von ihnen. 2012 sagt er: „Wenn du glaubst, dass die Bären deine Freunde sind, bist du auf dem besten Weg, getötet zu werden. Das muss man sich immer wieder klarmachen.“