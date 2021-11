Deutsche Wildtier-Stiftung : Tier des Jahres 2022 ist der Gewöhnliche Schweinswal

Aktualisiert am

Die Population der Schweinswale in der deutschen Nordsee geht zurück. Nicht nur deshalb wurde er zum Tier des Jahres 2022 gekürt. Bild: dpa

Die Deutsche Wildtier-Stiftung (DWS) hat den Gewöhnlichen Schweinswal zum Tier des Jahres 2022 ausgerufen. Er folgt auf den Fischotter. „Mit der Wahl machen wir auf die Probleme des heimischen Meeressäugers aufmerksam“, teilte der DWS-Vorstandsvorsitzende Klaus Hackländer am Freitag in Hamburg mit. Auf Deutschlands Roter Liste werde die bis zu zwei Meter lange Art aus Nord- und Ostsee als „stark gefährdet“ geführt.

Zu den Gründen erklärte die DWS: „Zum einen verenden immer wieder Tiere als Beifang in den engmaschigen Stellnetzen der Fischer.“ Zudem seien Futtermangel durch Überfischung sowie Gifte und Lärm im Wasser ein Problem. „Vor allem der permanente Unterwasserlärm aus der Schifffahrt macht dem Tier zu schaffen.“ Hinzu kämen weitere Lärmquellen wie Bauarbeiten zu Offshore-Windkraftanlagen, bei denen Stahlpfähle in den Meeresboden gerammt würden. Der Radau sei kilometerweit zu hören und ein großes Risiko für das empfindliche Gehör der Tiere.

Wichtige Klimaschützer

„Wie alle Zahnwale machen sich Schweinswale zur Orientierung und Partnersuche sowie für die Fischjagd mit Ultraschallwellen ein akustisches Bild ihrer Umgebung“, erläuterte die Stiftung. Bei großem Lärm verlören sie die Orientierung oder stürben gar. DWS-Chef Hackländer forderte, bei Bauarbeiten Schallschutzvorrichtungen zu errichten. Auch die fein gesponnenen Fischereinetze müssten für Wale erkennbar gemacht werden.

Wale sind laut der in München ansässigen „Whale and Dolphin Conservation“ (WDC) wichtige Klimaschützer. „Sie durchmischen Nährstoffe im Meer und fördern durch ihre Ausscheidungen das Wachstum von Phytoplankton, das über die Hälfte des weltweiten Sauerstoffs produziert. Ihre Körper dienen als riesige CO2-Speicher und sind nach ihrem Tod eine wertvolle Nahrungsquelle für das Leben in der Tiefsee.“ Die WDC ist nach eigenen Angaben die weltweit führende gemeinnützige Organisation, die sich ausschließlich dem Schutz von Walen und Delfinen widmet.