Therapiehund fürs Gericht : Watson soll Opfern die Angst nehmen

Sexuell missbrauchten Kinder oder Jugendlichen fällt es nach der Tat häufig schwer, zu Therapeuten, Anwälten oder Verwandten überhaupt Vertrauen aufzubauen. Vor allem im Verlauf der Strafprozesse brauchen sie Unterstützung. Deshalb haben sie seit drei Jahren Anspruch auf eine psychosoziale Prozessbegleitung. In besonders schweren Fällen reicht aber die Hilfe geschulter Prozessbegleiter nicht aus. Daher wird in Baden-Württemberg in dem Pilotprojekt „dogs welcome. People tolerated“ jetzt Watson als zusätzlicher Helfer eingesetzt. Watson ist ein drei Jahre alter Golden-Retriever-Rüde. „Ein Tier kann etwas, was Menschen bei traumatisierten Opfern oft nicht mehr schaffen – Vertrauen und Stabilität zu vermitteln und in schwierigen Strafverfahren Halt geben“, sagt der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) bei der Vorstellung am Dienstag.

Watson hat zur Vorbereitung auf seine schwierigen Aufgaben eine aufwendige Ausbildung absolviert: Er ist als Therapiebegleithund geschult worden, und er musste einen Wesenstest absolvieren, um sicher zu gehen, dass er auf vermummte Personen nicht aggressiv reagiert. Er wurde für die Suche vermisster Personen als Rettungshund ausgebildet, und er hat die Begleithundeprüfung gemacht.

„Wer mit Hunden umgeht, bei dem wird das Bindungshormon Oxytocin vermehrt ausgeschüttet und weniger Kortison verbraucht. Puls- und Herzfrequenz nehmen dann ab“, sagt Sabine Kubinski, die bei „Prävent-Sozial“, einem Verein, der sich um Resozialisierung, Opferschutz sowie Prävention kümmert, für das Projekt zuständig ist. Durch den Kontakt und den spielerischen Umgang mit dem Hund, so Kubinski, verbessere sich die Beratungssituation. In Strafverfahren könne das zu verlässlicheren Aussagen führen, weil der Stress für die Opfer abnehme. „Je früher der Hund eingesetzt wird“, sagt Kubinski, „desto mehr Oxytocin wird ausgeschüttet, umso größer wird das Geborgenheitsgefühl, umso besser können neue Konflikte vermieden werden.“

Bei der strafrechtlichen Aufarbeitung eines Sexualdelikts wurde Watson in Stuttgart kürzlich erstmals eingesetzt. Eine Voraussetzung, damit eine Therapiebegleitung durch einen Hund gelingen kann, müssen die Opfer mitbringen: Sie müssen für diese Therapieform offen sein und Hunde sympathisch finden.

Sollten die Erfahrungen positiv sein, will Justizminister Wolf das Projekt ausweiten. Zunächst setzt er sich mit anderen Justizministern dafür ein, den Opferschutz zu verbessern. Denn seit Anfang Januar 2017 haben besonders schutzbedürftige Opfer in Strafverfahren zwar einen Anspruch auf eine psychosoziale Prozessbegleitung, aber für Opfer nach einer versuchten Tötung gilt das derzeit nicht.