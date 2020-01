https://www.faz.net/-gum-9vsdn

Aldi, Lidl und Rewe Co. : Discounter-Fleisch größtenteils aus prekärer Tierhaltung Aktualisiert am 24.01.2020 - 19:59 Bildbeschreibung einblenden Rinderhackfleisch-Packung mit einer Haltungskennzeichnungen der Stufe 1 im Penny. Bild: dpa Tiere, die im Supermarkt-Regal landen, wurden zumeist unter problematischen Bedingungen gehalten: Bei 88 Prozent des Supermarkt-Fleischs handelt es sich um Billigproduktionen. Auch die Frische-Theke schneidet schlecht ab. 1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-i4a-9vsdn Weitersagen abbrechen Billigfleisch dominiert das Angebot im Discounter: Frisches Fleisch im Supermarkt stammt einem Bericht zufolge zu 88 Prozent aus problematischer Tierhaltung. Eine Untersuchung der Umweltorganisation Greenpeace bei neun großen Ketten habe ergeben, das ein Großteil des Frischfleisches aus „prekären Viehhaltungsbedingungen“ kam, berichtete der „Spiegel“ am Freitag. Unter den untersuchten Lebensmittelhändlern waren demnach Aldi, Lidl, Rewe und Edeka. Konsumenten würden fast nur Produkte aus qualvoller Billigproduktion angeboten, sagte die Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Stephanie Töwe dem Magazin. „Von Tierwohl reden, aber das Sortiment mit Tierleid-Produkten zu bestücken, statt Bauern faire Preise für eine bessere Produktion zu zahlen, das passt nicht zusammen.“ Viele Einzelhändler gäben für ihre Eigenmarken inzwischen freiwillig die in vier Stufen gegliederte Haltungsform auf der Verpackung an. Dabei dominierten allerdings die Stufen eins und zwei, die für eine „enge Stallhaltung“ stünden. Diese Haltungsformen seien zwar legal, Greenpeace stufe sie aber als tierschutzwidrig ein. Schlecht schneiden auch die Frische-Theken ab: Mangels Kennzeichnung sei davon auszugehen, dass hier überwiegend Fleisch der untersten Haltungsstufen angeboten werde, so Töwe. Mehr zum Thema 1/ Die Organisation kündigte für Samstag Protestveranstaltungen in 55 Städten an. Dort will Greenpeace nach Angaben vom Freitag vor Supermärkten über die Folgen der Billigfleisch-Produktion für Tiere, Umwelt und Klima aufklären. Wer sich als Kunde für weniger Tierleid einsetzen wolle, könne eine Greenpeace-Protestkarte an die Leitung seines Supermarktes ausfüllen. false Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-i4a-9vsdn Weitersagen abbrechen

