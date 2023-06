Nach der Rettung von vier Kindern aus dem kolumbianischen Regenwald wird ein am Sucheinsatz beteiligter Hund immer noch vermisst. Wilson, ein belgischer Schäferhund, war den kolumbianischen Streitkräften zufolge nicht von einer Suche im dichten Regenwaldgebiet im Süden des Landes zurückgekehrt.

Mehr zum Thema 1/

Leider sei er auch nicht aufgetaucht, als die seit mehr als einem Monat vermissten Kinder lebend gefunden wurden, teilte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro nach Angaben der Zeitung „El Universal“ am Freitagabend mit. General Pedro Sánchez Suárez sagte, es werde weiter nach Wilson gesucht.

Der Staatschef und die Streitkräfte gingen davon aus, dass der Militärspürhund zumindest zwischenzeitlich bei den gesuchten Kindern war, nachdem Hundespuren neben Kinderspuren im Suchgebiet entdeckt wurden.

So waren es mutmaßlich Wilsons Spuren, die einen Suchtrupp am Freitag schließlich zu den Geschwistern im Alter von 13, 7, 4 Jahren und einem Jahr führten. Wochenlang war am Boden und in der Luft nach den vier Kindern gesucht worden, die seit ihrem Flugzeugabsturz am 1. Mai im Dschungel verschwunden waren.