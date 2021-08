Stierkämpfe verbieten : Ein Bulle namens „Nigerianer“

Lange kämpften Tierschützer in der nordspanischen Stadt Gijón vergeblich für das Ende des jährlichen Begona-Festivals. Nun soll die gut 130 Jahre alte Tradition tatsächlich verboten werden und in der städtischen Stierkampfarena keine Bullen mehr getötet werden. Gleich mehrere Grenzen seien überschritten worden, sagte Bürgermeisterin Ana González. Damit meinte sie jedoch nicht das Leid der Tiere, sondern deren Namen. „Feminist“ und „Nigerianer“ hießen zwei der Bullen, die in der Arena den Tod fanden – durch die Hand eines bekannten Toreros, der die rechtspopulistische Vox-Partei unterstützt, die sich für die Corrida-Tradition einsetzt. „Eine Stadt, die an die Gleichheit von Frauen und Männern glaubt, die an Integration glaubt, kann so etwas nicht zulassen“, sagte die sozialistische Politikerin und kündigte an, dass man das Amphitheater künftig nur noch für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen vermieten werde. Die Kontroverse über die Namen der Stiere sei nur der Tropfen gewesen, der das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht habe.

Seit ihrer Ankündigung wird in Spanien wieder heftig über den Stierkampf gestritten. Die Tierschutz-Partei Pacma sprach von einer „fantastischen Nachricht“ und rief für September zu einer großen Demonstration in Madrid auf.

Eine Attacke auf das Kulturerbe der Menschheit

Noch lauter ist die Kritik, die über die Bürgermeisterin hereinbrach. Die konservative spanische Volkspartei (PP) kündigte rechtliche Schritte gegen diesen „Angriff auf die Freiheitsrechte der Bürger“ an und warf Ana González „ideologische Bevormundung“ vor. Andere Stierkampfbefürworter nannten die Bürgermeisterin „totalitär“ und verglichen sie mit den afghanischen Taliban: Ihr Verbot sei eine Attacke auf das Kulturerbe der Menschheit – ähnlich wie die Zerstörung der Buddha-Statuen in Bamiyan durch die afghanischen Islamisten.

Ein umfassendes Verbot des Stierkampfs ist in Spanien juristisch schwierig, nachdem die konservative PP ihn im Jahr 2013 zum nationalen Kulturgut erklärt hatte. Drei Jahre später urteilte das spanische Verfassungsgericht, dass nur der Staat über die Abschaffung dieser Veranstaltungen entscheiden könne. So waren auf Mallorca blutige Stierkämpfe seit 2017 untersagt – bis das Verfassungsgericht in Madrid das Verbot der linken Regionalregierung im Jahr 2019 wieder aufhob.