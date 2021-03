Tausende Nager auf einer Farm : Mausplage bedroht Ernte im Osten Australiens

Landwirte in Australien berichteten von einem „drastischen Anstieg“ der Mauspopulation. Videos zeigen, wie Tausende der Nager über Böden, Felder, Straßen und in Speichern herumflitzen.

Im Osten Australiens bedroht eine gigantische Mausplage weiter Teile der dortigen Ernte. Landwirte des Bundesstaats New South Wales (NSW) berichteten nach Angaben ihres Berufsverbands von einem „drastischen Anstieg“ der Mauspopulation in den vergangenen Tagen. Im Internet verbreitete Videos etwa von einer Farm in Gilgandra nordwestlich von Sydney zeigen, wie Tausende der Nager über Böden, Felder, Straßen und in Speichern herumflitzen.

„Das ist genau der Stoff, aus dem Albträume sind“, schrieb dazu am Freitag ein Nutzer im Online-Netzwerk Facebook. „Ich ertrage es nicht einmal, diese Videos anzuschauen.“ Experten zufolge ist die Mausplage die Folge heftiger Sommerregenfälle im Osten Australiens nach jahrelanger Trockenheit.

Die Landwirte fürchten nun um ihre diesjährige Ernte und baten die australische Regierung um die Erlaubnis, das Pestizid Zinkphosphid ausbringen zu dürfen. Die Lage werde „immer schlimmer“, klagte James Jackson, Bauernpräsident von NSW. Die Eindämmung der Mausplage sei „sehr teuer“.