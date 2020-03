Wildtiere in Berlin : Als die Tiere in die Stadt zogen

Ihre Spuren sind überall. Kleine Mulden, platt gelegenes Gestrüpp, aufgewühlte Erde. Und eine Kiefer, deren Rinde in Fetzen herunterhängt. Derk Ehlert fährt mit zwei Fingern über das Holz. Eine fast zärtliche Geste, als wolle er die Konifere beruhigen. Er zupft ein paar Borsten vom Stamm und hält sie sich vors Gesicht: „Hier scheuern sich die Wildschweine, um sich sauber zu halten.“ Die letzte Reinigung dürfte noch nicht lange her sein, denn aus dem freigelegten Bast tritt frisches Harz aus.

Ehlert, Jeans, Outdoor-Jacke, Rucksack, arbeitet als Wildtierreferent in Berlin. Das ist kein Luxusposten, denn in der deutschen Hauptstadt, die zu mehr als vierzig Prozent aus Wasser- und Grünflächen besteht, leben etwa achthundert Waschbären, tausendachthundert Füchse, zweitausend Steinmarder, dreitausend Kaninchen und fünftausend Wildschweine. „Wir wissen so gut wie nichts über unsere Tiere“, sagt Ehlert, „das Einzige, was wir wissen, ist, dass es viele sind.“ Da kommt man sich schnell nahe; zu nahe, meinen manche.