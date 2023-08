Frau Aldridge, in Ihrer Heimatstadt Phoenix in der Sonora-Wüste des Bundesstaats Arizona wurden in den vergangenen Wochen an mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 43 Grad Celsius gemessen. Noch nie war es in einer amerikanischen Stadt so lange so heiß. Heute zeigt das Thermometer 45 Grad. Wie geht es Ihren Bienen?

Meinen Bienen geht es trotz der Hitze gut. Ich versorge sie täglich mit Wasser und halte die 65 Stöcke im Schatten. Aber wir sind die Ausnahme. Den Bienen hier in der Wüste ist es im Moment einfach zu heiß. Wir beobachten seit Wochen, dass viele sterben.

Wie wirkt die Hitze auf die Bienen?

Bei Hitze wird das Wasser knapp. Die Bienen brauchen aber Feuchtigkeit, um ihre Stöcke zu kühlen. Sie nehmen Wasser auf, sprühen es über die Waben und fächeln sie mit ihren Flügeln kalt. Die Temperatur in einem Bienenstock muss konstant zwischen 35 Grad Celsius und knapp 38 Grad Celsius liegen, um die Brut nicht zu gefährden. Ohne Wasser wird es aber auch bei der Ernährung eng. Bei der Hitze sterben Pflanzen als Nahrungsquellen der Bienen ab. In der Region bei Phoenix ernähren sich die Bienen durch Wildblumen und den Saguaro-Kaktus, diese großen, verzweigten Gewächse. Weil es während der Hitzewelle auch nachts nicht abkühlt, sterben auch die riesigen Kakteen ab und fallen um. Viele Bienen verhungern.

Bei 45 Grad Celsius, hat mir ein Imker gesagt, wird für Bienen alles anders.

Das stimmt. Ich habe zum Beispiel beobachtet, dass sie während der aktuellen Hitzewelle nicht mehr so hoch fliegen.

Und die Stöcke?

Als Gründerin der Arizona Backyard Bee­keepers werde ich in diesen Wochen oft von Hobbyzüchtern angerufen, bei denen Wachs und Honig aus den Bienenstöcken tropfen. Sie schmelzen einfach.

Kann man sich das wie bei einer Kerze vorstellen?

Ja, die Waben bestehen aus Wachs. Wenn die Bienen es nicht mehr schaffen, den Bienenstock zu kühlen, fließt er auseinander. Vor ein paar Tagen bin ich zu einer Gartenlaube in der Nachbarschaft gerufen worden. Nach wochenlanger Hitze war dort ein Stock mit einigen Tausend Bienen geschmolzen. Viele von ihnen lagen schon tot auf dem Boden. Zum Glück konnte ich die Königin noch retten.

Neben der Westlichen Honigbiene findet man in Arizona auch die Afrikanisierte Honigbiene, die oft wild lebt. Geht es den wilden Bienenvölkern bei der Hitze besser?

Ich glaube, wilde Bienen, besonders wenn sie zu einem jungen Schwarm gehören, gehen mit höheren Temperaturen besser um. Sie suchen sich schattige Plätze, zum Beispiel in Bäumen, und scheinen auch bei 45 Grad Celsius oder mehr munterer als andere Populationen. Ich habe auch beobachtet, dass einige Bienenkolonien andere angreifen. Wegen der Hitze scheint es wegen Nahrungsmangel zu Verteilungskämpfen zu kommen.

Nach Schätzungen des Vereins Bee Informed Partnership sind zwischen Frühjahr 2022 und Frühjahr 2023 ungefähr 48 Prozent aller Zuchtkolonien verschwunden, etwa wegen Virenbefall, Nahrungsknappheit und Königinnen, die weniger produktiv sind. Gibt die Hitze den amerikanischen Bienen jetzt den Rest?

Davon gehe ich nicht aus. Arizona gehört zu den heißesten Orten des Landes, ist aber eher untypisch. In Florida beispielsweise wird es auch heiß. Durch den Ozean kühlt es sich dort aber besser ab. Die Rekordhitze dieses Sommers ist dennoch Wahnsinn. Den Unterschied zwischen 45 Grad Celsius und 46 Grad Celsius kann sich niemand vorstellen, der ihn nicht am eigenen Leib erfahren hat. Heiß ist wirklich nicht gleich heiß.

Schreiben Sie die Rekordtemperaturen dieses Sommers einer Hitzewelle zu, oder sehen Sie sie als Zeichen des Klimawandels?

So weit blicke ich nicht in Vergangenheit und Zukunft. Ich lebe seit knapp 20 Jahren in Phoenix. In der Zeit habe ich heiße und weniger heiße Sommer erlebt – wenn dieser auch in meiner Wahrnehmung alle Rekorde gebrochen hat.

Um in Arizona möglichst viele Bienenvölker zu halten, bieten Sie Umsiedlungen an. Was hat es mit der sogenannten Relocation auf sich?

Leider geraten immer noch viele Hausbesitzer in Panik, wenn sie auf ihrem Grundstück ein Bienenvolk finden. Die meisten beauftragen einen Kammerjäger, der das Volk tötet. Ich habe vor einigen Jahren begonnen, Bienen stattdessen an einen anderen Ort zu bringen, um möglichst viele dieser faszinierenden Lebewesen zu retten. Sie lassen sich an fast überall halten, idealerweise neben landwirtschaftlichen Flächen. Im Norden von Phoenix gibt es auch Regionen mit vielen Wildblumen. Durch das Bureau of Land Management können Hobbyzüchter öffentliche Flächen für ihre Bienen pachten.

Was können Nicht-Bienen-Züchter bei Hitze tun, um es Bienen leichter zu machen?

Das ist ganz einfach: einen Eimer mit Wasser aufstellen, am besten mit einigen Steinen oder Korken, an denen sie Halt finden. Bienen sind faszinierende Wesen, die wie ein einziger Organismus zusammenarbeiten. Je mehr ich über sie gelernt habe, desto mehr habe ich mich in sie verliebt.