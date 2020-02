https://www.faz.net/-gum-9wdri

Seltener Gast : Robbe tummelt sich im Rhein Aktualisiert am 10.02.2020 - 20:49 Bildbeschreibung einblenden Gar nicht so selten, wie vielleicht angenommen: Eine Robbe schwimmt im Rhein bei Krefeld. Bild: dpa Es kommt nicht so häufig vor: Im Rhein ist eine Robbe aufgetaucht. Auf der Suche nach kleinen Fischen tummelte sich der Seehund im Fluss in der Nähe von Krefeld. 1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-i4a-9wdri Weitersagen abbrechen Eine Robbe ist am Montag bei Krefeld im Rhein entdeckt worden. Anhand eines Fotos bestätigte das Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf, dem Augenschein nach handele es sich um einen Seehund. Es sei selten, aber nicht ungewöhnlich, dass im Rhein ein Seehund auftauche. Man solle das Tier unbedingt in Ruhe lassen, sagte Zoodirektor Jochen Reiter. „Das Letzte, was so ein Tier gebrauchen kann, ist Sensationstourismus“. Die an der Küste lebende Robbe werde wohl innerhalb weniger Tage zurückwandern. Außerdem gebe es Fische im Fluss. Seehunde seien pfiffig und Süßwasser sei kein Problem für sie. Der Fachmann wies darauf hin, dass schon 2014 eine Robbe im Düsseldorfer Medienhafen gesichtet worden war. Mehrere Spaziergänger hatten damals eine Robbe im Rheinwasser entdeckt. Ein Boot der Wasserschutzpolizei kam dazu. Von soviel Aufmerksamkeit verschreckt, tauchte das Tier ab. Es wurde sich selbst überlassen, damit es den Weg zurück zur etwa 270 Kilometer entfernten Nordsee finden konnte. Mehr zum Thema 1/ true Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-i4a-9wdri Weitersagen abbrechen

Topmeldungen Video Kanzlerin will Kramp-Karrenbauer nicht mehr werden, aber auch ihr Zeitplan für die Übergabe des CDU-Vorsitzes wird kritisiert. Und bei der Suche nach einem Nachfolger kommen alte Fronten zum Vorschein. Boris Johnson ist als Liebhaber von großen Bauprojekten bekannt. Nun treibt er offenbar ein Projekt voran, mit dem er schon länger liebäugeln soll: eine Brücke zwischen Schottland und Nordirland. Das Mega-Projekt ist umstritten. Sturmschäden richtet Sabine auch bei Windstille an. Das Kind dann zur Schule schicken oder nicht? Wehe, wenn die zwanghafte Elternpsyche vom Kultusminister mit dieser Frage alleingelassen wird. Vor 75 Jahren wurde die „Steuben“ in der Ostsee versenkt – zehn Tage nach der „Wilhelm Gustloff“. Die meisten Passagiere hatten keine Chance auf Rettung.

Newsletter Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Abonnieren Sie unsere FAZ.NET-Newsletter und wir liefern die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Bitte wählen Sie einen Newsletter aus. Newsletter wählen Sprinter

DER TAG – Am frühen Morgen

Hauptwache

DER TAG - Am Morgen

Politik-Analysen

DER TAG - Am Mittag

Finanzen-Analysen

Wirtschaft

Sport-Analysen

DER TAG am Nachmittag

Themen des Tages

Rhein-Main

DER TAG - Am Abend

Wissenschaft

Frankfurter Allgemeine Stil

Literatur

Familie

Einspruch Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Abonnieren Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.

{"show_ads": true, "numFound": 3, "docs": [{"doc_type": "artikel", "create_date": "2020-02-10T17:16:49Z", "faz_plus": true, "title": "Eine vergessene Katastrophe", "url": "https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/steuben-versenkt-eine-vergessene-katastrophe-16626918.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1043081853/1.6626987/article_teaser_ressortmodul/am-grund-der-ostsee-ein.jpg", "section": "gesellschaft", "author": "Peter-Philipp Schmitt", "change_date": "2020-02-10T20:08:32Z", "teaser": "Vor 75 Jahren wurde die \u201eSteuben\u201c in der Ostsee versenkt \u2013 zehn Tage nach der \u201eWilhelm Gustloff\u201c. Die meisten Passagiere hatten keine Chance auf Rettung.", "supertitle": "\u201eSteuben\u201c versenkt", "source": "F.A.Z.\r

", "teaser_img_subline": "Am Grund der Ostsee: Ein Sonarbild der polnischen Marine zeigt das Wrack der Steuben.", "date": "2020-02-10T17:16:49Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6626918", "payload": {"headline_short": "\u201eSteuben\u201c versenkt: Eine vergessene Katastrophe", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"ddp Images\", \"last_publication\": \"2020-02-10T18:16:49.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1043081853/1.6626987/am-grund-der-ostsee-ein.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2004-07-23T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Am Grund der Ostsee: Ein Sonarbild der polnischen Marine zeigt das Wrack der Steuben.\", \"source\": \"ddp Images\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-10T18:16:49.000+0100\", \"title\": \"65208242\", \"first_publication_date\": \"2004-07-23T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6626987\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-02-10T20:08:32Z", "committed": "2020-02-10T20:08:32Z", "seo_description": "", "seo_title": "Steuben versenkt: Eine vergessene Katastrophe", "source": "F.A.Z.\r

", "first_publication": "2020-02-10T17:16:49.324Z", "teaser_img_id": "1.6626987", "published": "2020-02-10T17:16:49.324Z", "date_changed": "2020-02-10T20:08:32Z", "first_publication_date": "2020-02-10T17:16:49.324Z", "coords": [], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/gesellschaft/steuben-versenkt-eine-vergessene-katastrophe-16626918/am-grund-der-ostsee-ein-16626987.html\", \"image_id\": \"1.6626987\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"ddp Images\", \"last_publication\": \"2020-02-10T18:16:49.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1043081853/1.6626987/am-grund-der-ostsee-ein.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2004-07-23T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Am Grund der Ostsee: Ein Sonarbild der polnischen Marine zeigt das Wrack der Steuben.\", \"source\": \"ddp Images\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-10T18:16:49.000+0100\", \"title\": \"65208242\", \"first_publication_date\": \"2004-07-23T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6626987\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/gesellschaft", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2020-02-10T16:17:00Z", "title": "T\u00f6dliches Autorennen", "url": "https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/mordprozess-toedliches-autorennen-16627265.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/3041439206/1.6627410/article_teaser_ressortmodul/weisse-markierungen-durch-die.jpg", "section": "gesellschaft", "faz_plus": false, "change_date": "2020-02-10T17:28:26Z", "teaser": "Vor dem Landgericht Kleve hat am Montag der Prozess gegen zwei junge M\u00e4nner begonnen. Es geht um ein illegales Autorennen mit einem Todesopfer. ", "supertitle": "Mordprozess", "source": "dpa", "teaser_img_subline": "Wei\u00dfe Markierungen durch die Polizei auf der Stra\u00dfe zeigen den Unfallhergang nach einem mutma\u00dflichen Autorennen (Luftaufnahme mit einer Drohne).", "date": "2020-02-10T16:17:00Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6627265", "payload": {"headline_short": "Mordprozess: T\u00f6dliches Autorennen", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-02-10T18:21:19.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/3041439206/1.6627410/weisse-markierungen-durch-die.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-04-26T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Wei\\u00dfe Markierungen durch die Polizei auf der Stra\\u00dfe zeigen den Unfallhergang nach einem mutma\\u00dflichen Autorennen (Luftaufnahme mit einer Drohne).\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-10T18:21:18.000+0100\", \"title\": \"65211735\", \"first_publication_date\": \"2019-04-26T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6627410\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-02-10T17:28:26Z", "committed": "2020-02-10T17:28:26Z", "seo_description": "", "seo_title": "Mordprozess: T\u00f6dliches Autorennen", "source": "dpa", "first_publication": "2020-02-10T16:17:00Z", "teaser_img_id": "1.6627410", "published": "2020-02-10T16:17:00Z", "date_changed": "2020-02-10T17:28:26Z", "first_publication_date": "2020-02-10T16:17:00Z", "coords": [], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/mordprozess-toedliches-autorennen-16627265/weisse-markierungen-durch-die-16627410.html\", \"image_id\": \"1.6627410\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-02-10T18:21:19.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/3041439206/1.6627410/weisse-markierungen-durch-die.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-04-26T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Wei\\u00dfe Markierungen durch die Polizei auf der Stra\\u00dfe zeigen den Unfallhergang nach einem mutma\\u00dflichen Autorennen (Luftaufnahme mit einer Drohne).\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-10T18:21:18.000+0100\", \"title\": \"65211735\", \"first_publication_date\": \"2019-04-26T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6627410\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet", "dpa_nitf_fixture": "/infoline_rs/panorama/"}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2020-02-10T15:53:47Z", "title": "Kontaktpersonen aus Quarant\u00e4ne entlassen", "url": "https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus-kontaktpersonen-in-bayern-aus-isolation-entlassen-16627106.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/3891366947/1.6627119/article_teaser_ressortmodul/ab-mittwoch-sollen-die.jpg", "section": "gesellschaft", "faz_plus": false, "change_date": "2020-02-10T16:38:36Z", "teaser": "Fast zwei Wochen mussten Kontaktpersonen von Infizierten mit dem Coronavirus in Bayern in h\u00e4uslicher Isolation bleiben. Betroffen war Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto und einige Angeh\u00f6rige. Nun d\u00fcrfen einige von ihnen das Haus verlassen. ", "supertitle": "Coronavirus in Bayern", "source": "dpa\r

", "teaser_img_subline": "Ab Mittwoch sollen die Mitarbeiter wieder ihre Arbeit im Firmengeb\u00e4ude des Autozulieferers Webasto aufnehmen. Hier infizierten sich die ersten Deutschen.", "date": "2020-02-10T15:53:47Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6627106", "payload": {"headline_short": "Kontaktpersonen in Bayern aus Isolation entlassen", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"AFP\", \"last_publication\": \"2020-02-10T16:53:48.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/3891366947/1.6627119/ab-mittwoch-sollen-die.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-01-29T08:31:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Ab Mittwoch sollen die Mitarbeiter wieder ihre Arbeit im Firmengeb\\u00e4ude des Autozulieferers Webasto aufnehmen. Hier infizierten sich die ersten Deutschen.\", \"source\": \"AFP\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-10T16:53:48.000+0100\", \"title\": \"65209296\", \"first_publication_date\": \"2020-01-29T08:31:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6627119\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-02-10T16:38:36Z", "committed": "2020-02-10T16:38:36Z", "seo_description": "", "seo_title": "Coronavirus: Kontaktpersonen in Bayern aus Isolation entlassen", "source": "dpa\r

", "first_publication": "2020-02-10T15:53:47.873Z", "teaser_img_id": "1.6627119", "published": "2020-02-10T15:53:47.873Z", "date_changed": "2020-02-10T16:38:36Z", "first_publication_date": "2020-02-10T15:53:47.873Z", "coords": ["48.9494440000000000,11.3950000000000000"], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus-kontaktpersonen-in-bayern-aus-isolation-entlassen-16627106/ab-mittwoch-sollen-die-16627119.html\", \"image_id\": \"1.6627119\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"AFP\", \"last_publication\": \"2020-02-10T16:53:48.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/3891366947/1.6627119/ab-mittwoch-sollen-die.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-01-29T08:31:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Ab Mittwoch sollen die Mitarbeiter wieder ihre Arbeit im Firmengeb\\u00e4ude des Autozulieferers Webasto aufnehmen. Hier infizierten sich die ersten Deutschen.\", \"source\": \"AFP\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-02-10T16:53:48.000+0100\", \"title\": \"65209296\", \"first_publication_date\": \"2020-01-29T08:31:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6627119\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/gesellschaft/gesundheit", "dpa_nitf_fixture": ""}]}