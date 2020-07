Schwester von Bruno : Problembär in zweiter Generation

Bärin JJ4, genannt Gaia, ist gerettet. Vorerst. Das Verwaltungsgericht der norditalienischen Provinz Trentino hat den Abschussbefehl, den Provinzpräsident Maurizio Fugatti Ende Juni erlassen hatte, als unverhältnismäßig bezeichnet und zunächst bis zum 30. Juli ausgesetzt. Dann wird es eine weitere Anhörung vor dem Gericht in Trient geben. Und dann wird der Streit um das Schicksal des derzeit berühmtesten Wildtieres Italiens in die nächste Runde gehen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Die Bärin hatte am 22. Juni am Monte Peller zwei Wanderer angegriffen und einen von ihnen schwer verletzt. Anhand von Speichelspuren an der Kleidung der Opfer konnte das Tier identifiziert werden: Es handelt sich um das 14 Jahre alte Weibchen mit der Bezeichnung JJ4, das zweitälteste Tier der inzwischen auf rund hundert Exemplare angewachsenen Bärenpopulation in der Region. Die Bärin war mit ihren drei Jungen unterwegs.

Im Jahr 1999 hatte die EU das Projekt „Life Ursus“ angestoßen, um zunächst im Naturpark Adamello-Brenta in den Dolomiten und später im gesamten Alpenraum Bären wieder heimisch zu machen. Um eine stabile Population von 50 bis 60 Tieren zu erreichen, wurden zehn Jungbären aus Slowenien und Kroatien ausgesetzt. Dieses Ziel wurde schon vor Jahren übertroffen, und seither wird darüber gestritten, wie mit den „überzähligen“ Bären zu verfahren sei.

Die jetzt auffällig gewordene Bärin JJ4 stammt von der „Problembärin“ Jurka ab, die zur ersten Generation von Bären in dem Naturpark gehört. 2007 wurde das Tier wieder eingefangen, weil der Versuch ihrer Aussetzung in freie Wildbahn für gescheitert erklärt worden war. Immer wieder hatte sich Jurka Dörfern und Höfen genähert, die natürliche Scheu vor Menschen war ihr abhandengekommen. Nun lebt Jurka im Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach im Schwarzwald.

Bärenfallen werden nicht abgebaut

Schon vor der Umsiedlung Jurkas hatte einer ihrer Nachkommen für Aufregung gesorgt: das Tier JJ1, besser bekannt unter dem Namen Bruno. Der hatte sich Anfang Mai 2006 auf den Weg vom Trentino über die Alpen gemacht – und wurde zum ersten wilden Braunbären in Oberbayern seit mehr als 170 Jahren. Jedoch war Bruno mindestens so problematisch wie seine Mama, holte sich Schafe und sogar Haustiere, wenn ihn der Hunger überkam. Schließlich wurde er von der bayerischen Staatsregierung zum „Problembär“ erklärt und am 26.Juni 2006 von einem Jäger erlegt.

Und jetzt also Brunos Schwester JJ4. Der italienische Umweltminister Sergio Costa, der das Gerichtsverfahren gegen den Abschussbefehl maßgeblich angestrengt hatte, gab der Bärin den Namen Gaia – „nach Mutter Erde“, wie er auf Facebook mitteilte. Costa sowie zahlreiche Umwelt- und Tierschutzorganisationen bezeichneten den vorläufigen Gerichtsentscheid als wichtigen Erfolg im Kampf um das Leben der Bärin. Gaias Fürsprecher verteidigen das Tier mit dem Hinweis, dass es bei früheren Würfen noch nie als aggressiv aufgefallen sei – und es ohnehin so gut wie nie zu gefährlichen Begegnungen zwischen Mensch und Bär käme, sofern sich Wanderer richtig verhielten.

Provinzpräsident Fugatti sagt, man werde den Gerichtsbeschluss natürlich befolgen. Doch die aufgestellten Bärenfallen, in die Gaia Anfang Juli mit ihren drei Jungen fast getappt wäre, würden nicht abgebaut: In dem Gerichtsbeschluss werde nur der Abschuss untersagt, nicht aber die Gefangennahme des Tieres, um etwa ein Halsband mit einem Peilsender anzubringen. Bei der Causa JJ4, sagt Fugatti, gehe es nicht nur um ein als gefährlich aufgefallenes Einzeltier, sondern auch um die generelle Überpopulation an Bären in dem Gebiet. Der Provinzpräsident fordert von angrenzenden Regionen die Übernahme einiger Bären. Doch obwohl die Nachbarregionen das EU-Projekt seinerzeit unterstützt hätten, weigerten sie sich nun.