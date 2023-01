Aktualisiert am

Fotofalle in Colorado : Schwarzbär schießt Selfie-Serie

Ein Amerikanischer Schwarzbär in Alaska: Ein Verwandter in einem Nationalpark in Colorado löste eine Fotofalle ganze 400 Mal aus. Bild: AP

Tierisches Fotomodell: Ein Schwarzbär ist in einem Wildpark im US-Bundesstaat Colorado ganze 400 Mal in eine Fotofalle geraten und hat so eine Selfie-Serie erstellt – die viral ging.