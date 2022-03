Schwarzbär auf Abwegen : „Hank the Tank“ wird umgesiedelt

Seit Wochen bricht in Kalifornien ein Schwarzbär in Häuser ein. Entgegen der ersten Entscheidung wird das Tier nun doch nicht eingeschläfert, sondern umgesiedelt.

Auf Hausbesuch: Eine Sicherheitskamera fängt Schwarzbär „Hank the Tank“ ein, wie er eine Toreinfahrt am Balboa Drive in Tahoe Keys hochspaziert. Bild: SaveTahoeBears/facebook

Der kalifornische Schwarzbär „Hank the Tank“, der auf der Suche nach Futter seit Monaten in Häuser am Lake Tahoe einbricht, wird nicht ein­geschläfert. Nach Protesten von Tierschützern teilte die Behörde für Fischerei und Wildtiere (CDFW) jetzt mit, das inzwischen mehr als 200 Kilogramm schwere Tier umsiedeln zu wollen.

Aber nicht nur „Hank the Tank“ bekommt eine neue Heimat. Wie CDFW-Mitarbeiter durch den Abgleich von DNA feststellten, gehen die etwa 40 Einbrüche in South Lake Tahoe auf das Konto von drei verschiedenen Bären. Neben „Hank the Tank“ suchten auch zwei weitere ähnlich schwere Tiere seit dem ­vergangenen Sommer immer wieder Kühlschränke, Vorratskammern und Garagen heim. „Die Bären werden jetzt gefangen, gekennzeichnet und umgesiedelt. So ­wer­den die Bewohner geschützt und die Bären in eine sichere, gesunde Umgebung ge­bracht“, sagte der CDFW-Sprecher Peter Tira.

Nach mehr als 150 Notrufen ver­ängstigter Anwohner hatte das kalifor­nische Department for Fish and Wildlife in der vergangenen Woche angekündigt, „Hank den Panzer“ unter Umständen einzuschläfern. Tierschutzorganisationen wie die Bären-Liga hatten daraufhin verlangt, ihn in die Wildnis zurückzubringen.