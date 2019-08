Schlangensuche in Herne : Kobra libre

Immer noch wird in Herne nach einer Giftschlange gesucht. Unterdessen wird ein zweiter Fall von Schlangenentweichung bekannt. In Düsseldorf fordert die Opposition deutlich strengere Auflagen für private Besitzer.

Reptilienfachleute vermuteten am Montag, die in Herne ausgebüxte Monokelkobra könnte von alleine wieder in ihr Terrarium zurückgekehrt sein. Schließlich hatten sie im Keller des Hauses, in dem ein Mann rund 20 Schlangen hält, eine Haut gefunden, die zu dem hochgiftigen Tier passt. Im Terrarium wiederum fand sich eine frisch gehäutete Monokelkobra. Doch die Verantwortlichen der Stadt Herne entschieden dann, dass die Anhaltspunkte nicht ausreichen. Also intensivierten sie am Mittwoch die Suche nach dem mindestens 1,40 Meter langen Tier in dem Mehrfamilienhaus und in den über den Keller mit dem Gebäude verbundenen Nachbarhäusern. Zu ihrer Unterstützung reisten unter anderem Fachleute der Düsseldorfer Feuerwehr ins Ruhrgebiet. Derweil konnten die 30 Bewohner der vier geräumten Häuser noch immer nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

In Düsseldorf forderten die beiden Oppositionsparteien SPD und Grüne deutlich strengere Auflagen für private Besitzer. Zur Zeit gebe es in Nordrhein-Westfalen kaum Einschränkungen, monierte die SPD. Tatsächlich zählt NRW zu den insgesamt acht Bundesländern, die keine Schutzmaßnahmen für die Haltung potentiell gefährlicher Tiere vorschreiben. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn auch Umweltministerin Ursula Heinen-Esser sieht Handlungsbedarf. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb die CDU-Politikerin, sie sei davon überzeugt, dass giftige Schlangen, giftige Spinnen oder Krokodile nicht in Wohnungen oder Häusern gehalten werden sollten. Ausnahme könnten eventuell gemacht werden, wenn der Halter seine Eignung nachweise.

Das entspricht weitgehend dem Entwurf für ein sogenanntes Gefahrtiergesetz, das SPD und Grüne 2014 – damals noch als Regierungsfraktionen – in den Landtag eingebracht hatten. Schon damals hatten sie auch auf die wachsende Zahl entwichener oder ausgesetzter gefährlicher Tiere hingewiesen. Zudem argumentierten sie, NRW habe sich zu einem Zentrum für die Haltung exotischer Tiere in Deutschland entwickelt. Viermal im Jahr finde in Hamm die größte Reptilienbörse der Welt statt, und der Internethandel verschärfe das Problem. Zwei Jahre später, kurz vor Ablauf der Legislaturperiode, scheiterte der Vorstoß aber vor allem am Widerstand der Kommunen. Sie sahen sich nicht in der Lage, die sich aus dem Gesetz ergebenden Überwachungsaufgaben „mit den bestehenden Kapazitäten“ zu erfüllen.

SPD und Grüne wollten mit ihrem Gesetz auch Regeln für die Haltung von Tieren aufstellen, die Menschen zwar nicht töten, aber verletzen können. Außerdem sollten Halter dazu verpflichtet werden, den Verlust eines gefährlichen Tieres unverzüglich anzuzeigen und eine Haftpflichtversicherung für mögliche Schäden durch die Tiere abzuschließen.

Unterdessen wurde ein zweiter Fall von Schlangenentweichung bekannt. Wie der Kreis Viersen mitteilte, fand ein Hausbesitzer in Willich am Freitag einen Königspython in seinem Garten. Die etwa 1,50 Meter lange ungiftige Würgeschlange sei bei einem privaten Halter untergebracht worden, so ein Kreissprecher. Dort könne der Besitzer sein Haustier wieder abholen – sofern er einen Herkunftsnachweis für die Schlange habe.