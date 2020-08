Sachsen-Anhalt : Feuerwehr und Polizei suchen Krokodil in der Unstrut

In der Unstrut soll sich ein Krokodil rumtreiben. In dem Fluss, der in Thüringen entspringt und in die Elbe mündet, haben drei Männer das Reptil gesichtet. Die drei Zeugen aus Laucha in Sachsen-Anhalt hatten am Freitag dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Unstruttal von der kuriosen Begegnung berichtet, schreibt die „Mitteldeutsche Zeitung“. Die Männer sollen demnach einen Garten an der Unstrut nutzen.

Nachdem die Meldung einging, begann eine Suchaktion nach dem Tier. Wie die Zeitung schreibt, waren Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Suche.

Aus Sicherheitsgründen wurden demnach die zwei Unstrut-Schleusen in Tröbsdorf und Wendelstein geschlossen. Auch der Bootsverkehr und Kanuverleih wurden auf dem Abschnitt zwischen den beiden Schleusen eingestellt.

Nach mehreren Stunden konnte das mutmaßliche Krokodil nicht gefunden werden. Auch eine zweite Suche wurde für den Freitagabend geplant, schreibt die „Mitteldeutsche Zeitung“.