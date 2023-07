In der Nacht wurde der Polizei ein Video geschickt, das eine Großkatze zeigt. Behörden und Fachleute sind bald sicher: Es ist eine Löwin. Nur: vermisst wird keine. Das gesuchte Tier könnte sich in Zehlendorf befinden.

Die Bewohner von Kleinmachnow sind Wildtiere gewöhnt. Beim Spaziergang am helllichten Tag, erst recht bei der nächtlichen Rückkehr nach Hause, einer Rotte von zehn und mehr Wildschweinen zu begegnen gehört zum Alltag in dem 20.000-Einwohner-Ort, der an der südwestlichen Grenze Berlins in Brandenburg liegt. Waschbären auf der Terrasse sind keine Sensation. Der Fuchs im Garten ist der Erwähnung nicht wert. Aber eine ­Lö­win? Das hat es auch hier noch nicht ge­geben. Insofern war die Aufmerksamkeit groß, als die Kleinmachnower am Donnerstagmorgen auf öffentlichen Kanälen und in Nachbarschafts-Chats gewarnt wurden, eine solche Raubkatze sei in der Nacht im Ort gesichtet worden.

Anwohner hatten das Tier gefilmt und die Behörden um Mitternacht informiert. Diese hatten die Warnung gleich ernst­genommen und mit der Suche nach der Großkatze begonnen. Noch in der Nacht stiegen Hubschrauber auf, rückten Polizisten aus, Wärmebildkameras wurden ein­gesetzt, auch Drohnen. Das blieb über den Tag so, denn zunächst blieb alle Suche vergebens. Der Kleinmachnower Bürgermeister Michael Grubert (SPD) teilte am Mittag in einer Pressekonferenz mit, noch sei das Tier nicht gefunden worden.

Tier könnte sich in Zehlendorf befinden

Von der Großkatze gibt es kurze nächtliche Videoaufnahmen. Grubert sagte am Donnerstagmittag, „augenblicklich“ sei man von der Echtheit des ­Videos überzeugt. Zudem sichteten jedoch auch Polizisten das Tier bereits in der Nacht. Nach Angaben der Berliner Polizei wurde es dann am Donnerstagmittag möglicherweise im Süden der Hauptstadt nahe der Stadtgrenze zu Brandenburg gesichtet. Das teilte Polizeisprecherin Beate Ostertag am Donnerstag mit. Das Berliner Veterinäramt und der Stadtjäger seien informiert worden.

Am Donnerstagnachmittag teilte die Polizei mit, das Tier befinde sich möglicherweise im Berliner Bezirk Zehlendorf. Kollegen vor Ort würden bei Bedarf sicherstellen, dass Veterinäre das Tier gefahrlos betäuben könnten, hieß es weiter.

Die Videoaufnahmen bestärkten Behörden und Fachleute in der Auffassung, dass es sich um eine Löwin handelt. „Das Bild ist für mich vereinbar mit einer jungen Löwin“, sagte Leiter des Instituts für Tier­pathologie an der Freien Universität Berlin, Achim Gruber, der F.A.Z. Er wies darauf hin, dass das Tier für den Menschen gefährlich sei. Löwen gehören zu jenen Tieren, die genetisch nicht domestizierbar sind. Also selbst bei dem Versuch, sie an den Menschen zu gewöhnen, verlieren sie ihren Jagdinstinkt nicht und sind weiter zu Angriffen fähig.

Woher stammt nur das Tier?

Da alle Zoos und Tierparks der Umgebung am Donnerstag versicherten, keine Löwin oder andere Großkatze zu vermissen, stellt sich die Frage, woher das Tier kommt. Noch in der Nacht wurden von der Gemeinde Kleinmachnow Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, woher es nun stammt. Bürgermeister Grubert hatte in einem Interview mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg am Morgen gesagt, Mutmaßungen, dass sich in Kleinmachnow jemand privat einen Löwen halte, seien „reine Spekulation“. Dass wohlhabende Privatleute sich Wildtiere halten, kommt vor. Legal ist das theoretisch möglich, wenn die Tiere ordnungsgemäß angeschafft und artgerecht gehalten werden. Praktisch ist es aber nach Ansicht von Fachleuten sehr unwahrscheinlich, dass die Veterinärbehörden die Umstände ei­ner solchen privaten Haltung für ordnungsgemäß und tiergerecht halten.

Die Gemeinde Kleinmachnow teilte der F.A.Z. mit, gemeldet sei keine Löwin in Kleinmachnow. Seitens der Polizei hieß es, sollte man einen Hinweis auf eine private Haltung der Löwin bekommen, würde man dem nachgehen. Zurzeit habe man ihn aber nicht.

Bürgermeister Grubert sagte, Ziel sei es, das Tier beim Auffinden zu betäuben und einzufangen. Fallen aufzustellen ist nach seinen Angaben zumindest derzeit nicht geplant. Bei einer akuten Gefahr darf das Tier getötet werden. Ohne eine solche Gefahr gäbe es ein rechtliches Pro­blem. Löwen werden vom deutschen Jagdrecht nicht erfasst, schon weil das (anders als im umstrittenen Fall des Wolfs) ­ir­relevant wäre. Jedenfalls wurden dringend Tierärzte gesucht, die eine Lizenz für ein Betäubungsgewehr haben.

Zunächst hatte es geheißen, die Löwin habe ein Wildschwein erlegt und gefressen. Am Mittag teilte die Polizei jedoch mit, dass bislang nicht davon auszugehen sei, dass die Löwin ein anderes Tier gerissen habe. Wenn Löwen ausreichend gefressen haben, pflegen sie zur Verdauung zwei bis drei Tage zu ruhen.

Bevölkerung reagierte ruhig auf den Vorfall

Die Bewohner Kleinmachnows waren aufgefordert worden, sich an Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Die Waldgebiete im und rund um den Ort sollten gemieden werden, Hunde nur kurz angeleint ausgeführt werden. Die Bevölkerung reagierte insgesamt ruhig auf den Vorfall. Da in Brandenburg bereits Sommerferien sind, mussten für die Schulen keine Einschränkungen angeordnet werden. Die Kitas blieben geöffnet, allerdings mit der Aufforderung, die Kinder nur in der Einrichtung zu betreuen.

Da die Nachricht über die entlaufene Lö­win schon sehr früh verbreitet wurde, war die Zahl der morgendlichen Jogger und Radfahrer gering, wie es ein Augenzeuge berichtete. Bürgermeister Grubert sagte „das Leben geht weiter“, doch sprach er auch von einer „ernsten Lage“. Die umfassende Suche nach der Löwin wurde über den Donnerstag fortgesetzt.