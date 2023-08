„Hank the Tank“, der wohl bekannteste Schwarzbär der Vereinigten Staaten, bekommt ein neues Zuhause. Das mehr als 200 Kilogramm schwere Tier, das auf der Suche nach Futter seit dem vergangenen Jahr in mehr als 20 Häuser am kalifornischen Ufer des Lake Tahoe einbrach, wurde am Montag in einen Wildpark nach Colorado gebracht.

Wie die kalifornische Behörde für Fischerei und Wild (CDFW) am Montag mitteilte, sei die Umsiedlung eines „Konflikttiers“ aber die Ausnahme. „Hank der Panzer“ hatte Anfang 2022 Hunderte Notrufe provoziert, nachdem er immer wieder Kühlschränke und Vorratskammern geplündert hatte. Als bekannt wurde, dass die Behörde für Fischerei und Wild plante, das Tier einzuschläfern, wurde Protest laut.

Tierschützer und Organisationen wie die Bären-Liga forderten, „Hank the Tank“ in die Wildnis zurückzubringen. Wie eine DNA-Analyse inzwischen zeigte, ist der vermeintliche Schwarzbär eine Schwarzbärin. „Wir freuen uns auf ,Henrietta the Tank‘“, twitterte Colorados Gouverneur Jared Polis am Wochenende.

Die drei Jungen der Problembärin, die ihre Mutter in den vergangenen Wochen bei Einbrüchen begleiteten, bleiben derweil in Kalifornien. „Wir versuchen, ihnen das negative Verhaltensmuster abzugewöhnen, um sie auswildern zu können“, teilte die Behörde für Fischerei und Wild mit.