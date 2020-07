Im Mittelmeer : Pottwal in illegalem Fischernetz verheddert

Aktualisiert am

Pottwal in illegalem Fischernetz verheddert

Ein riesiger Wal hat sich in einem Fischernetz in der Nähe der Liparischen Inseln im Mittelmeer verheddert. Bild: dpa

Taucher der italienischen Küstenwache waren am Sonntag im Tyrrhenischen Meer im Einsatz, um einen in ein illegales Fischernetz verhedderten Pottwal zu befreien. Bootsausflügler hatten den mit dem Netz kämpfenden Pottwal am Samstag bei den Liparischen Inseln nördlich von Sizilien gesichtet.

Die Küstenwache beschrieb den Einsatz als besonders schwierig wegen des erregten Zustands des etwa zehn Meter großen Tiers. Eine kontinuierliche Arbeit am Wal sei nicht möglich. In einem von der Küstenwache veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein Taucher einen Teil des Netzes aufschlitzt.

Vor drei Wochen hatte die Küstenwache in derselben Region ebenfalls einen Pottwal aus einem Fischernetz befreit. Sie hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben ihren Kampf gegen illegale Fischerei intensiviert. Fischernetze mit einer Gesamtlänge von über 100 Kilometern wurden beschlagnahmt.

Männliche Pottwale erreichen eine Länge von über 20 Metern und ein Gewicht von über 50 Tonnen und sind damit die größten bezahnten Tiere der Erde. Weibliche Pottwale hingegen sind deutlich kleiner.