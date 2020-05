Orang-Utans mit F.A.Z. : Die Langeweile im Zoo ist vorbei

Zwei Orang-Utans im Münsteraner Zoo hatten wegen der Corona-Krise lange keinen Besuch. Am Dienstag gab es für die beiden eine Überraschung – in Form einer Ausgabe dieser Zeitung. Auf dem Titel: ein Foto von Mutter Mandi.

Die Kontaktsperren und fehlende Abwechslung haben in den vergangenen Wochen viel Langeweile verursacht – auch bei Mandi und Mr. Miyagi. Die beiden Borneo-Orang-Utans, Mutter und Sohn, leben im Allwetterzoo in Münster, der wegen der Corona-Krise bis jetzt geschlossen war. Am Dienstag gab es für die beiden dann eine Überraschung – in Form einer Ausgabe dieser Zeitung, auf dem Titel: ein Foto von Mutter Mandi. Erkannt haben sich die beiden Hominiden zwar nicht, wie die Pfleger berichten. Aber sie spielten so lange mit dem Zeitungspapier, bis nur noch Fetzen übrig blieben.

Außerdem wurden in der Ausgabe die graduellen Lockerungen der Beschränkungen verkündet, was Mutter und Sohn zwar nicht lesen konnten, aber mit eigenen Augen sahen. Es dürfen wieder Besucher in den Zoo. Und das Ende der coronabedingten Ruhezeit stört die Tiere nach Angaben des Zoos nicht etwa, sie freuen sich vielmehr über die Menschen, die an ihrem Gehege vorbeikommen. „Die empfinden das als Bereicherung“, sagt Simone Schehka, eine der Kuratorinnen des Zoos. Es gehe den Affen da ein wenig wie den Menschen. Sie seien interessiert und guckten auch, wer denn da so zu Besuch komme. „Das ist es, was den Tieren in der Corona-Zeit so gefehlt hat.“