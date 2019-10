Nötigung von Reptil : Verbotenes Bier für den Alligator

Aktualisiert am

Alligatoren sind in Florida keine Seltenheit. Dass nun zwei Männer festgenommen wurden, weil sie einem Exemplar Bier eingeflößt haben, dürfte allerdings schon Seltenheitswert haben.

Weil sie einen Alligator zum Bierkonsum genötigt haben, sind zwei junge Männer im amerikanischen Bundesstaat Florida vorläufig festgenommen worden. Wie das regionale Nachrichtenportal „TC Palm“ am Montag berichtete, hatte ein 26-Jähriger das Reptil auf einer Straße in der Stadt Palm City mit nackten Händen gepackt. Sein 27-jähriger Begleiter provozierte das Tier dann dazu, ihm in den Arm zu beißen, daraufhin schüttete er ihm Bier ins Maul.

Der Alligator habe auf die Verabreichung des Getränks „aggressiv reagiert“, hieß es in dem Bericht. Die beiden Männer hätten das Tier dann freigelassen. Die Männer wurden am vergangenen Donnerstag festgenommen und nach kurzer Zeit gegen Kaution wieder freigelassen. Ihnen wird angelastet, den Alligator gesetzwidrig festgehalten zu haben.

Der 27-Jährige sagte dem Bericht zufolge aus, dass er selber vor dem Vorfall ein paar Bier getrunken habe. Er sei aber nicht betrunken gewesen, als er auch dem Alligator ein Bier eingeschenkt habe. Alligatoren sind in Florida sehr zahlreich, oft sind sie dort auch in Wohngebieten unterwegs.