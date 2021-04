Im Bundesstaat New York : Berühmte Giraffendame April eingeschläfert

Veterinäre im amerikanischen Bundesstaat New York haben am Freitag (Ortszeit) die berühmte Giraffendame April eingeschläfert. „Wir trauern mit ihren vielen Fans in nah und fern“, teilte der Privatzoo Animal Adventure Park in der Kleinstadt Harpursville mit, der zuletzt Aprils Zuhause war. „Die Abdrucke ihrer Hufen in ihrem Gehege werden verwischen, aber die Spuren, die sie in den Herzen der Menschen hinterlassen hat, bleiben.“

Im Frühling 2017 hatte der Zoo Livebilder von Aprils Schwangerschaft auf YouTube übertragen und das Tier so zu einer Internet-Sensation gemacht. Mehr als eine Million Zuschauer auf der ganzen Welt verfolgten mithilfe der „Giraffe Cam“ die Geburt des 1,75 Meter großen und 59 Kilogramm schweren Kalbs Tajiri.

April habe weltweit für Aufsehen gesorgt und den Tierschutz entscheidend vorangebracht, schrieben die Betreiber des Zoos in ihrer Mitteilung. Die Giraffe wurde demnach 20 Jahre alt und hätte noch bis zu fünf Jahre vor sich gehabt. Doch eine Gelenkerkrankung machte den Tierärzten zufolge das Einschläfern erforderlich. Alle Behandlungsversuche mit Entzündungshemmern und Schmerzmitteln seien fehlgeschlagen.