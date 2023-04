In vielen Ländern Europas heimisch: ein Braunbär, hier im Jahr 2017 in der Slowakei Bild: dpa

In einer bewaldeten Berggegend in der norditalienischen Provinz Trient, südlich der Dolomiten, beginnt in Kürze eine groß angelegte Bärenjagd. Das Nahziel lautet, vier Bären zu erlegen, die als aggressiv gelten. Das Fernziel besteht darin, die Bärenpopulation von 100 bis 120 auf rund 50 Tiere zu senken – nicht nur durch Tötung, sondern unter Umständen auch durch Umsiedlung.

Grund für die Pirsch ist der Tod eines Joggers am Abend des vergangenen Mittwochs in der Nähe des Tales Val di Sole, rund 70 Kilometer südwestlich von Bozen. Der 26 Jahre alte Andrea Papi, der aus der Gegend stammt, galt als erfahrener und schneller Läufer. Doch auf einem Waldweg in der Nähe von seinem Zuhause im Örtchen Caldes entkam er einem Bären nicht. Es muss ein verzweifelter Kampf gewesen sein. Die Autopsie bescheinigte „zahlreiche Krallen- und Bisswunden am ganzen Körper“, vor allem an Händen und Armen. Tödlich war laut der Gerichtsmediziner ein Biss in den Hals, der zum schnellen Verbluten führte.

Dutzende von Metern entfernt wurde ein blutiger Ast gefunden, mit dem sich der Jogger wohl wehrte. Papi versuchte nach Angaben italienischer Medien zu flüchten, stürzte kopfüber einen steilen Hang hinunter oder wurde über eine längere Strecke von dem Bär weggeschleift. Das Tier riss dem Mann T-Shirt, Windjacke und Shorts ebenso vom Leib wie Wasserflasche und Rucksack.

Seit 2014 gab es sieben Angriffe auf Wanderer

Die Bewohner der Berggegend, die vor allem von Tourismus, Wein und Landwirtschaft leben, stehen auch Tage nach dem tragischen Vorfall unter Schock. Laut der Umweltschutzorganisation Legambiente handelt es sich in Italien um die erste Tötung eines Menschen durch einen Bären seit 150 Jahren. Die Lokal- und Regionalpolitiker der autonomen Provinz Trient sowie der Bauernverband sind sich einig, dass es zu viele Bären gibt und nicht wenige gefährlich sind. Der Schutz der Menschen müsse Vorrang haben. Erst vor einem Monat wurde in der gleichen Gegend ein Wanderer von einem Bären verletzt. Seit 2014 soll es im italienischen Alpenraum sieben Angriffe auf Wanderer gegeben haben, berichten die Behörden. Auch Tiere wurden gerissen.

Die meisten der 100 bis 120 Bären von Trient sollen sich in einem 1500 Quadratkilometer großen Gebiet aufhalten, das entspricht nur einem Viertel der gesamten Provinz. Als die Wiederansiedlung der Tiere vor rund 25 Jahren begann, hatten die Verantwortlichen nicht eine derart große Konzentration auf einer relativ kleinen Fläche erwartet. Damals hatte man im Rahmen des EU-Projektes „Life Ursus“ knapp ein Dutzend Bären aus Slowenien nach Italien gebracht, um ihr Aussterben zu verhindern.

Tierschützer warnen hingegen vor einer Überreaktion und verweisen auf die bedrohte Biodiversität. Die Umweltschutzorganisation Legambiente forderte die Einberufung eines „runden Tisches“ mit allen Beteiligten und plädierte dafür, wissenschaftlichem Rat einzuholen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Schließlich dürften auch die Touristen nicht verscheucht werden.

In den italienischen Regionen Abruzzen, Latium und Molise, wo auch Bären leben, funktioniere das Zusammenleben besser, führen die Tierschützer an. In deren Naturparks herrschten strenge Regeln, die gegenüber den Nutzern genau kommuniziert würden. Sie sollen etwa auf den vorgegebenen Wegen bleiben und Hunde an der Leine lassen. Allerdings leben in den Regionen Abruzzen, Latium und Molise auch weniger Bären, es handelt sich um Braunbären wie in Trient, doch um eine andere Spezies, die als scheuer und weniger aggressiv gilt.

Bürgermeister befürchtet Wilderei

Antonio Maini, der Bürgermeister der Gemeinde Caldes, aus der das Todesopfer stammt, warnte indes vor der „Gefahr der Untätigkeit“. Sie könne dazu führen, „dass die Menschen beschließen, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen und der Wilderei nachzugehen“. Die Jäger versuchen nun, den Bären zu fangen, der Andrea Papi getötet hat. Nach einem DNA-Abgleich soll er dann eingeschläfert werden. Bei den drei weiteren ebenfalls als gefährlich eingestuften Bären will man ähnlich vorgehen. Sie werden mit den Chiffren MJ5, JJ4 und M62 bezeichnet.

Wie die Bärenpopulation in Trient allerdings auf rund 50 Tiere quasi halbiert werden soll, weiß dort derzeit niemand. Man steht hier wohl noch am Anfang einer längeren Debatte. Die Beisetzung des getöteten Joggers findet voraussichtlich am Mittwoch statt. Seine Familie prüft, ob sie den Staat Italien und die Provinz Trient verklagen kann, nicht zuletzt, weil es vor der Bärenansiedlung Ende der Neunzigerjahre kein Referendum gab. Zudem „hat uns niemand verboten, in den Wald zu gehen“, klagte die Mutter und fügte verbittert hinzu: „Wenn ein Junge, der auf dem Berg oberhalb seines Hauses spazieren geht, von einem Bären getötet wird, muss vielleicht jemand die Verantwortung übernehmen.“