Nach Taubenquälerei : Eine Lobby für die Ungeliebten

Die Aufzählung der registrierten Taubenquälaktionen der vergangenen Monate liest sich wie das Drehbuch zu einem Horrorfilm: vergiftete Tauben in Mainz, angezündete Tauben auf dem Gendarmenmarkt in Berlin, Taube mit Glasrohrpfeil in der Brust in Gießen und mit Ölfarbe beschmierte Tauben in Kiel. Ganz Deutschland hasst offenbar Tauben. Ganz Deutschland? Nein. Eine kleine Organisation leistet beharrlich Widerstand.

Na gut, klein ist die Organisation nicht. Es ist der Deutsche Tierschutzbund, der in der vergangenen Woche mit seiner Kampagne #RespektTaube auf das Leid der Stadttaube aufmerksam machte. Denn die Berichte von gewaltsamem Taubenableben haben sich gehäuft. Unter dem Hashtag posten Taubenfreunde Bilder von ziemlich gerupft aussehenden Vögeln und ihren schuppigen Krallen und wollen, wenn die Tiere schon keine Liebe bekommen, eben wenigstens Respekt für sie. Aber wie soll man ein solches Tier respektieren? Wir respektieren schließlich auch keine Zecken.

Die Taube werde völlig zu Unrecht gehasst, sagen die Tierschützer: Als verwildertes Haustier, das vom Menschen darauf gezüchtet wurde, sich schnell zu vermehren und ortstreu zu sein, kann die Taube nichts dafür, dass sie die Innenstädte bevölkert und sich nicht verjagen lässt.

Früher haben wir von Tauben profitiert

Tauben und Menschen haben Jahrtausende gemeinsame Geschichte hinter sich. Die Stadttaube wurde als Fleisch- und Eierlieferant gezüchtet. Deshalb war es gut, wenn sie viel Nachwuchs bekam – statt zweimal im Jahr brütet sie sechsmal. Da sie einen unglaublich guten Orientierungssinn haben, wurden Tauben auch lange zum Übertragen von Nachrichten eingesetzt: Die Agentur Reuters nutzte Brieftauben, um die Aktienkurse von Brüssel nach Aachen zu schicken, bevor es 1851 eine elektrische Leitung für Telegramme gab. Tauben, die mit 100 Kilometern in der Stunde fliegen, keine Pausen einlegen und immer ihr Zuhause finden, waren schneller und zuverlässiger als Kuriere per Zug. Also: Tauben sind, wie sie sind, weil wir sie so gemacht haben. Und wir haben lange davon profitiert.

Diese Erkenntnis mag rational sein, doch die gefühlte Wahrheit der meisten Menschen ist eine andere. Eine nicht ganz repräsentative Befragung im Kollegen- und Freundeskreis ergibt: Tauben sind eklig. Tauben nerven. Ihr ruckelnd-forderndes Auf und Ab vor dem belegten Brötchen, das wir genüsslich in der Sonne verzehren wollen, ihr betont langsames Herumstolzieren vor dem Fahrrad. Also treten Leute nach Tauben. Und bewehren ihre Häuser mit Spikes, verjagen Tauben von ihren Balkonen und lästern über die Bazillenschleudern, die die „Ratten der Lüfte“ bekanntlich sind. (Zur Ehrenrettung: Tauben sind nachweislich nicht stärker mit Keimen belastet oder ansteckender als andere Wildvögel.)

Spikes sind auf der Gewaltskala nicht zu vergleichen mit einer Büroklammer im Auge der Taube oder einer Pommesgabel in ihrem Rücken. Aber bringt es überhaupt etwas, sie zu vergrämen? Nicht wirklich: Da sie ortsgebunden sind, besiedeln die Vögel Nebengebäude, wo es dann richtig eng wird. Oder sie fliegen trotzdem die unwirtlichen Simse an und verstümmeln sich. Die deformierten Tauben finden wiederum viele eklig. Da pickt sich die Taube in den Bürzel.