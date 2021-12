Mobile Tierärztin : Was sie eint, ist die Liebe zum Tier

Amigo knurrt. Nicht sonderlich laut, aber so ausdauernd, dass Jeanette Klemmt, das Stethoskop in den Ohren, beim Abhören des Hundebrustkorbs die Pausen abpassen muss, in denen das gestresste Tier kurz Ruhe gibt. Danach verabreicht die Tierärztin dem mittelgroßen, schlanken Hund Medikamente zur Wurmbekämpfung und für den Magen und gibt ihm eine Spritze gegen Tollwut. Gerne würde sie ihm auch noch etwas mehr Selbstsicherheit einimpfen. Amigo trägt zwar einen Mantel mit der Aufschrift „Security“, aber ein souveräner Begleiter ist der Épagneul Breton, eine Spanielart, nicht. Für die Behandlung hat ihm Klemmt einen Maulkorb umgelegt.

Das ist so weit nichts Ungewöhnliches beim Tierarztbesuch. Fast jeder Hundebesitzer kann ein Lied vom speziellen Verhalten des eigenen Vierbeiners auf dem Behandlungstisch singen. Was im Fall von Amigo, Herrchen Cookie und Tierärztin Jeanette Klemmt jedoch anders ist: Sie treffen an diesem kalten Freitagnachmittag kurz vor dem ersten Advent in einem speziellen Gefährt aufeinander, das direkt neben der Marienkirche am Berliner Alexanderplatz geparkt ist. Und Cookie, dessen bürgerlicher Name im Impfpass seines Hundes deutlich lateinamerikanischer klingt, wird für die ausführliche Untersuchung nicht zur Kasse gebeten, kann ein paar Meter entfernt sogar noch eine warme Suppe löffeln. Denn Jeanette Klemmt ist der „HundeDoc“.