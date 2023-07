Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem kürzlich im brandenburgischen Kleinmachnow gesichteten Wildtier um ei­ne Löwin gehandelt hat, ist noch einmal geringer geworden. Das geht aus einem Vorabbericht der Unter­suchung eines Haars hervor, die das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung vornimmt. Das Haar war ebenso wie Kot an der Stelle gefunden worden, an der das Tier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der vorigen Woche gefilmt worden war. In der Folge war es zu einer groß angelegten Suchaktion gekommen.

Die Gemeinde Kleinmachnow verschickte am Montag eine Mitteilung, in der es heißt, die Untersuchung sei „sehr komplex und langwierig“, doch spreche schon „rein visuell“ eine Menge dafür, dass es sich um Wildschweinhaar handele.

Kot von einem Pflanzenfresser

Nach ersten Un­tersuchungen zeige sich in der ­La­borprobe des untersuchten Kots „ein hoher Anteil an Pflanzenmaterial“. Das spreche dagegen, dass man es mit einem hauptsächlich Fleisch fressenden Tier zu tun habe. „Die ­Annahme, dass in Kleinmachnow ein Löwe frei herumlief, ist somit noch ein Stück weiter entkräftet“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Das endgültige Ergebnis der Unter­suchung werde nachgeliefert.

Das untersuchte Haar habe eine „Grundsteifigkeit“ gezeigt, es habe sich nicht verformen lassen, sondern habe immer wieder seine gebogene Form eingenommen. Das spricht nach Auskunft der Gemeinde für Wildschweinhaar. Allerdings hätten dem Labor keine Haare von Wildschweinen zum Vergleich vorgelegen, ­Lö­wenhaare dagegen schon. Deren Struk­tur sei „grundverschieden von der des Untersuchungshaares“.

Wie das Haar von Hauskatzen sei das eines Löwen sehr dünn, leicht verformbar und in der Nähe der Wurzel „eher weiß“. Das untersuchte Haar sei an seinem Anfang dagegen „dunkel, fast schwarz“ gewesen. Das Labor schließe „aufgrund der visuellen In­spek­tion“, dass es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ nicht um Katzenhaar handele. Ob es Wildschweinhaar sei, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen.