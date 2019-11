Koalas in Australien : Aus dem Feuer gerettet

Dehydriert und verletzt: Ein Koala, der vor den Buschfeuern in Australien gerettet werden konnte, wird im Koala Hospital in Port Macquarie versorgt. Bild: AFP

Einen Tag nach seiner Rettung liegt der Koala, getauft auf den Namen Lewis, bis zum Kopf in Handtücher eingewickelt in einem Wäschekorb. Die kleine Schnauze steckt in einem Trichter, der mit dem Beatmungsgerät verbunden ist. Die Augen sind geschlossen. Ganz langsam hebt und senkt sich die Brust des Tieres. Der Koala ist schwach und ausgetrocknet, er hat Verbrennungen an Schnauze, Bauch und Pfoten. Aber er ist jetzt an einem sicheren Ort. Sein Korb steht auf dem Boden eines Behandlungszimmers in der Koala-Klinik in der australischen Stadt Port Macquarie. Er sei erst am Abend zuvor zu ihnen gebracht worden, sagt Sue Ashton, die Leiterin der Station.

Während der Koala sich dort erholt, gehen die dramatischen Bilder seiner Rettung um die Welt. Lewis war am Dienstag vor dem Feuer am Ort Long Flat über eine Schnellstraße geflüchtet. Zufällig war ein Fernsehteam des australischen Senders Channel 9 dort, um über die verheerenden Buschbrände zu berichten, die Australien seit mehreren Wochen in Atem halten. „Er kam plötzlich aus dem Feuer gerannt“, sagt der Kameramann Greg Martini, der den Moment am Vortag festgehalten hatte. Mit seiner Kollegin, der Journalistin Lizzie Pearl, ist er in das Krankenhaus gekommen, um weiter über den Zustand des Koalas nach seiner Rettung zu berichten. Auf seinen Aufnahmen war dem Tier die Panik anzusehen. „Er hat geschrien vor Angst“, sagt Martini und ahmt das herzzerreißende Schreien nach.