Streit um Lärm und Gülle : Wenn Richter Kuhglocken lauschen

So richtig gebimmelt haben die Glocken offenbar nicht, als der 5. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München, bestehend aus drei Berufsrichtern, sich am Dienstag in Holzkirchen im Haus eines Ehepaars aufhielt. Vielmehr hätten sich die Kühe samt ihrer Glocken auf der benachbarten Weide mehr oder weniger kaum bewegt, beschrieb der Anwalt der Ehefrau nach Angaben der Deutschen Presseagentur den Ortstermin des Gerichts. Seiner Meinung nach lag die Bewegungsunlust daran, dass die Tiere trächtig sind.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Wegen der von der Frau vorgebrachten „Beeinträchtigungen“ durch bimmelnde Glocken von weidenden Kühen war das Gericht zur Hörprobe angereist. Durch diese „Inaugenscheinnahme“, bei der keine Zuschauer und Journalisten zugelassen waren, da es sich um ein Privatgrundstück handelt, wollte sich das Gericht ein Bild von der Situation machen, welche die Klägerin als so gravierend schildert, dass Schlafstörungen und depressive Verstimmungen die Folgen seien. Das Gericht kann nun entscheiden, ob noch weitere Gutachten zur Lärmbelästigung vonnöten sind oder nicht.

Eigentlich gab es schon eine Einigung

Der Ortstermin in dem Anwesen, einem umgebauten Bauernhaus im oberbayerischen Postkartenidyll, ist ein weiteres Kapitel in dem Kuhglocken-Streit, mit dem das Paar aus Holzkirchen seit nun fünf Jahren Gemeinde und Gerichte beschäftigt. Nicht nur der vermeintliche Glockenlärm, auch der Geruch durch das Ausbringen von Gülle sowie eine behauptete Zunahme von Insekten werden als unzumutbare Belästigung empfunden. Eigentlich hatte sich der Ehemann 2015 schon mit der beklagten Landwirtin, der Pächterin des Nachbargrundstücks, vor dem Amtsgericht Miesbach auf einen Vergleich geeinigt: Die Kühe mit Glocken sollten nur auf dem Teil der Wiese grasen, der mindestens 20 Meter vom Grundstück des Ehepaars entfernt liegt. Doch damit war das Paar nicht zufrieden. Zuerst klagte der Mann, ein Autohändler, der unter anderem Fahrzeuge im Luxussegment verkauft, vor dem Landgericht München II, dann seine Frau. Beide verloren in der ersten Instanz, verwiesen wurde auf den bestehenden Vergleich.

Vor Gericht wollte die Frau die Kühe, zumindest aber Glocken und Gülle verbieten lassen. Die Landwirtin hatte dagegen die Glocken als Mittel gerechtfertigt, um ausgebüxte Kühe wiederzufinden. Sie hatte daher zu Ohrstöpseln geraten. Im Januar 2019 begründete das Landgericht die Abweisung der Klage der Ehefrau damit, dass sie als Mitbewohnerin des Grundstücks „Besitzrechte“ habe, sie könne also keine weiter gehenden Ansprüche haben als der Eigentümer, ihr Ehemann. Den von ihm geschlossenen Vergleich hielt das Gericht für „wirksam und bindend“.

Das Gericht machte vor einem Jahr auch deutlich, dass es „erhebliche Zweifel“ daran habe, ob die Klägerin durch Kuhglocken „wesentlich“ beeinträchtigt werde. Die Zweifel begründete das Gericht nicht zuletzt mit der Anzahl der Kühe, die der Ehefrau das Leben nach ihrer Darstellung so schwer erträglich machten. Demnach handelte es sich um fünf Kühe mit insgesamt vier Glocken, die für insgesamt sechs Wochen im Jahr 2018 auf einer Weide grasten, sowie um acht Kühe mit sechs Glocken während einer Dauer von vier Wochen.

Der Ehemann ist bereits mit seiner Berufung vor dem Oberlandesgericht gescheitert, seine Frau kämpfte weiter und legte ebenfalls Berufung ein. Ihre Argumentation: Der Vergleich könne nicht bedeuten, dass sie nun das Recht verliere, ihre eigene Gesundheitsbeeinträchtigung durch das Wohnen in dem Haus – Schlaflosigkeit und depressive Verstimmung – geltend zu machen. Denn diese seien auf die Kühe zurückzuführen.

Nach dem Ortstermin wurde das Verfahren im Gericht fortgesetzt. Ob es bald zu einer Einigung kommt, ist noch ungewiss. Möglich ist nach wie vor auch ein Vergleich, dem beide Parteien zustimmen.