Gewärmt nach Sturz : Hund rettet verletzten Wanderer

Bei einer Wanderung in Kroatien ist ein Mann 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Rettungskräfte schafften es erst nach 13 Stunden an den Unfallort – derweil rettete ein Hund den Mann vor dem Erfrieren.

An Neujahr ist ein Hund zum Held geworden, als er sein Herrchen vor dem Erfrieren rettete. Vier Wanderer seien samt dem Alaskan Malamute namens North im Velebit-Gebirge in Kroatien unterwegs gewesen, als einer von ihnen auf knapp 1700 Metern Höhe ausrutschte und mit dem Tier knapp 150 Meter in die Tiefe fiel, wie „The Guardian“ berichtete.

Der gestürzte Wanderer Grga Brkic verletzte sich dabei so schwer am Bein, dass er es nicht mehr zurück auf den Wanderweg schaffte. Die zwei weiteren Wanderer riefen Hilfe, konnten selbst allerdings nicht an den Unfallort gelangen. Der Hund blieb jedoch unversehrt und wärmte sein Herrchen so lange, bis Einsatzkräfte eintrafen.

„Dieser kleine Hund ist ein echtes Wunder“

Erst nach 13 Stunden trafen die Einsatzkräfte ein – die Rettungsaktion wurde durch Schnee, Eis und abgebrochene Äste erschwert. North erwies sich wohl als wichtiger Ersthelfer: Auf Twitter schrieb der Kroatische Bergrettungsdienst, der Hund habe sich neben Brkic zusammengerollt, um ihn so zu wärmen. Man könne sich ein Beispiel an dem Hund nehmen, was Fürsorge betreffe.

Sowohl für North als auch sein Herrchen ist die Situation glimpflich ausgegangen. Brkic sagte gegenüber kroatischen Medien: „Dieser kleine Hund ist ein echtes Wunder.“