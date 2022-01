Tierschützer : „Nicht die Kampfhunde sind gefährlich, sondern die Verordnungen“

Die Tierschutzaktivisten auf dem zentralen Ulus-Platz in Ankara haben sich weiße Schutzanzüge übergestreift, sie tragen Masken mit den Zügen eines Kampfhundes und halten Plakate mit der Aufschrift hoch: „Wir haben es nicht verdient, zu sterben oder lebenslang eingesperrt zu sein.“ Sie protestieren gegen eine Verordnung der türkischen Regierung zu Kampfhunden und wollen die Verlängerung einer Frist erreichen. Denn die Besitzer von Kampfhunden mussten ihre Tiere bis zum 14. Januar registrieren und sterilisieren lassen. Bei Zuwiderhandlung drohen hohe Geldstrafen. Viele können sich die 300 Euro für die Sterilisierung ihres Hundes aber nicht mehr leisten. Bereits seit Juli 2021 ist es verboten, Kampfhunde zu züchten oder zu erwerben.

Aufgrund dieser Verordnungen hatten Besitzer eines Pitbulls, Dogo Argentino oder anderer Kampfhunde ihre Tiere ausgesetzt oder in Tierheimen abgegeben, wo sie bis zu ihrem Lebensende dahinvegetieren werden. Denn bei den gegenwärtigen Regelungen sind sie nicht vermittelbar. Über Tierheime verfügen nur wenige Kommunen. Sie sind meist schlecht ausgestattet, beschränkt sind die Kapazitäten für Sterilisierungen.

Die Tieraktivistin Zeynep Çoskun bezeichnet Tierheime als Gefängnisse, in denen Massaker stattfänden. Der Vorsitzende des türkischen Tierschutzverbands Haykurder, Erman Pacali, sagte, gefährlich seien nicht die Hunde, sondern die Verordnungen der Regierung dazu. Mit einer Klage will er erreichen, dass die Verordnung ausgesetzt wird. Pacali kritisiert, dass die Regierung seit der Verabschiedung des Tierschutzgesetzes von 2004 nichts unternommen habe, die illegale Züchtung von Kampfhunden zu unterbinden.

Das Lieblingstier der Türken ist die Katze, zu Hunden haben sie ein gespaltenes Verhältnis. Den Hirtenhund Kangal haben sie in ihr Herz geschlossen, viele andere Hunde aber nicht. Streunende Hunde gehören daher zum Bild einer türkischen Stadt. Die Diskussion um Hunde nahm Fahrt auf, als Präsident Tayyip Erdogan im vergangenen Juli ausrief, der Ort für heimatlose Hunde sei nicht die Straße, sondern das Tierheim. Seither begingen die Kommunen regelrechte Massaker an den Straßenhunden, sagt Pacali. Verantwortlich dafür macht er Hundefeinde, die erfundene Meldungen zu angeblichen Angriffen von Hunden auf Menschen verbreiteten – so wie jetzt in der Kampagne gegen Kampfhunde.