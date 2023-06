Aktualisiert am

So sahen ihn die Kinder: Wilson Bild: dpa

Er ist in wenigen ­Tagen zu Kolumbiens berühmtestem Hund geworden. Dabei ist nicht sicher, ob er überhaupt noch lebt. Von Wilson, dem fünf Jahre alten Spürhund der kolumbianischen Armee, der maßgeblich zum Auf­finden der vier Kinder beigetragen hat, die mehr als 40 Tage im Dschungel vermisst waren, fehlt weiterhin jede Spur. Die Kinder hatten Anfang Mai einen Absturz mit einem Kleinflugzeug überlebt und schlugen sich danach allein durch den Dschungel. In einer beispiel­losen Suchaktion gelang es der Armee und indigenen Suchtrupps schließlich, die ausgehungerten und dehydrierten Kinder zu finden.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Wilson war den Kindern von Beginn an auf der Fährte. Zunächst entdeckte er das Flugzeugwrack, anschließend mehrere Gegenstände, welche die Kinder im Dschungel zurückgelassen hatten. Dann riss der Spürhund plötzlich aus. Nach ­Angaben der Kinder war er vorüber­gehend bei ihnen. Er fand die Kinder und wollte zurück zu seinem Hundeführer, ­wobei er sich wohl verirrte und sich seine Spur verlor. In ihren ersten Zeichnungen nach ihrer Rettung hielten die beiden ­ältesten der vier Geschwister das Auf­einander­treffen mit Wilson fest.

Bereits kurz nach dem sensationellen Auffinden der Kinder vor anderthalb Wochen kündigte die Armee an, dass man weiter nach Wilson suchen werde: „Niemand wird zurückgelassen.“ Derzeit sollen rund 70 Einsatzkräfte das Gebiet absuchen, in dem die Kinder gefunden wurden. Das Suchgebiet ist dasselbe, die Methoden sind jedoch andere: Die Suchtrupps haben mehrere Futterstellen eingerichtet sowie Kleidungsstücke der Hundeführer verteilt. Auch zwei läufige Hundeweibchen nehmen an der Suche teil – um Wilson anzu­locken.