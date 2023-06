Oft ohne Fang: Die Zahl der Berufsfischer am Bodensee geht immer weiter zurück, auch weil es viel weniger Felchen im See gibt. Bild: Picture Alliance

Die Restaurants am Bodensee werben schon seit Jahren für Tellergerichte mit Rotaugenfilets. „Unbekannte Schätze des Bodensees – das Rotauge als leckerer Speisefisch“, hieß eine Werbeaktion von Fischern und Restaurants am bayerischen, badischen und württembergischen Bodenseeufer. Im Schlosshotel in Wasserburg, ­direkt am See gelegen, kommen Rotaugen täglich auf den Teller, Felchen dagegen nur an wenigen Tagen im Jahr. Denn der Bestand des für den Bodensee typischen Fisches schwindet seit Jahren.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Vor allem der Blaufelchen gilt als typische Bodensee-Spezialität. 2022 fielen die Felchenfänge – gemessen am durchschnittlichen Ertrag seit 2012 – um 89 Prozent geringer aus. 1999 lieferte der See noch mehr Felchen, als die Bevölkerung in der Region essen konnte, es wurden sogar geringe Mengen nach Nordrhein-Westfalen verkauft.

„Das Problem mit den Felchen haben wir seit sieben oder acht Jahren. Seit gut drei Jahren stehen die bei uns nicht mehr auf der Speisekarte. Die Gäste nehmen gern das Rotaugenfilet, es schmeckt sogar etwas intensiver“, sagt der Betriebsleiter des Schlosshotels. Die Gäste wollten Fisch aus dem See, mit „Fake-Felchen“ aus Aquakultur dürfe man den Touristen nicht kommen. Die meisten hätten auch schon vom Rückgang der Felchenpopulation und den Problemen der Berufsfischer gehört. „Ein Rot­augenfilet mit Gurken-Kartoffel-Salat für 18 Euro oder auch Rotaugenmatjes verkaufen wir sehr gut.“

Daran dürfte sich in den nächsten Jahren nichts ändern, denn die Bemühungen von Fischern und Experten, wenigstens die Reste des Felchenbestands noch zu retten, beginnen jetzt erst. Am Mittwoch beschloss die „Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei“ (IBKF) eine dreijährige Schonung der Felchenpopulation für Berufsfischer und Angler. Vom 1. Januar 2024 an sollen am Obersee keine Felchen mehr gefangen werden. Zudem sollen mehr junge Felchen aus Brutanlagen ausgesetzt sowie die Eindämmung der gebietsfremden Stichlinge geprüft werden. Die Fischer sollen sich stärker auf Rotaugen, Barsche, Hechte und Welse konzentrieren. Die speziellen Fanggeräte und Netze für Felchen sollen an Land bleiben, stattdessen werden Netztypen für das Fischen von Rotaugen erlaubt.

Forscher: „Fangverbot war nötig“

Die Ursachen für den Rückgang der Felchenpopulation sind von der Fischereiforschungsstelle (FFS) in Langenargen gut erforscht: Nahrungsknappheit aufgrund der hohen Wasserqualität des Sees, die Ausbreitung invasiver, gebietsfremder ­Ar­ten wie Stichling und Quagga-Muschel sowie die Folgen des Klimawandels. „Da es keine Anzeichen für eine natürliche Er­holung der Felchen gibt und alle fischereilichen Größen einen weiteren Rückgang anzeigen, war das Fangverbot nötig“, sagt der Leiter der Forschungsstelle, Alexander Brinker. „Ohne Änderung der Fischerei, der Besatzstrategie im See und Maßnahmen gegen den Stichling ist ein kompletter Zusammenbruch wahrscheinlich.“

Dass die Situation so dramatisch werden würde, hat selbst der Experte für Fischökologie nicht vorhergesehen. Abgesehen von einigen Fischern am Untersee fängt niemand mehr relevante Felchenmengen. „Der See ist wieder nährstoffarm geworden. Früher lag der Ertrag knapp unter 1000 Tonnen pro Jahr, aufgrund des Rückgangs der Phosphorwerte hatten wir einen Ertrag von 300 bis 350 Tonnen erwartet. Dann kamen Stichlinge hinzu, die als invasive Art zunächst im Uferbereich lebten und dann aus ungeklärten Gründen seit 2012 das Freiwasser übernommen haben und seitdem mehr als 90 Prozent der Individuen dort stellen.“ Der Dreistachlige Stichling sei ein Kleinfisch mit einem hohen Nährstoffumsatz. Weil er die gleiche Nahrung fresse wie die Felchen, verschärfe das die Nahrungskonkurrenz.