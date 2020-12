Von Wildtierfotografin entdeckt : Hirsch mit Pfeil im Kopf kämpft ums Überleben

Auf den Bildern der Wildtierfotografin sieht es aus wie eine Fotomontage: Ein Hirsch mit einem Pfeil im Kopf, der an seinem Nock grün leuchtet. Doch das Bild ist echt. Die Wildtierfotografin Lee-Ann Carver hat es auf Facebook geteilt. Sie schreibt dort, sie kenne das Tier schon lange. Es besuche sie und ihren Mann im kanadischen Ontario seit drei Jahren. Noch nie habe sie einen so zutraulichen und anhänglichen Hirschen kennengelernt. Carver taufte es „Carrot“ (auf Deutsch: Karotte oder Möhre) und sagte dem „Guardian“ zur traurigen Situation: „Es ist wirklich schwer mit anzusehen.“

Auf Facebook hat Carver deswegen die Fotos hochgeladen und klärt so über die Zukunft von „Carrot“ auf. Zuerst hatte ihr Mann das Tier in dem Zustand aufgefunden. Der Pfeil habe wirklich fest in seinem Kopf gesteckt, stellte Carver daraufhin fest. „Aber er [der Hirsch, Anm. d. Red.] tat so, als sei nichts passiert.“ Wer das Tier getroffen hat, blieb unklar.

Wildtierspezialisten haben inzwischen den Pfeil aus dem Kopf von „Carrot“ entfernt. Auf von Carver veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie sie das Tier betäuben und behandeln. Laut der Fotografin verlief der Einsatz allerdings nicht reibungslos. Die Spezialisten haben den Hirsch zweimal behandeln müssen, um alle Teile des Pfeils aus seinem Kopf zu entfernen. Später gaben sie ihm Antibiotika. Damit hat für den Hirschen der Überlebenskampf begonnen. Das Mittel könne für Wildtiere zu einem plötzlichen Herztod führen, sagt Carver. Außerdem sei die Wundinfektion lebensbedrohlich.

Sechs Stunden habe „Carrot“ deswegen gelegen. Carvers Mann hatte sich bereits von ihm verabschiedet. Dann sei der Hirsch wieder aufgestanden. Die Fotografin hofft, dass der Hirsch weiterleben kann.